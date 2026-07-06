Assoluti d’Italia Enduro, Croce Rossa in campo in Val Tidone con 19 mezzi

È stata la Croce Rossa Italiana - Comitato di Piacenza a gestire il piano sanitario degli Assoluti d'Italia Enduro, la manifestazione nazionale della Federazione Motociclistica Italiana che si è svolta dal 3 al 5 luglio tra i comuni di Alta Val Tidone e Pianello Val Tidone.

L'incarico ha richiesto un articolato lavoro di pianificazione e coordinamento per garantire l'assistenza sanitaria lungo tutto il percorso di gara, interessato dalla presenza di centinaia di piloti e di numerosi spettatori.

Anche una Sala operativa mobile

Per tutta la durata dell'evento sono stati impiegati 19 mezzi della Croce Rossa, coordinati da una Sala operativa mobile, che ha monitorato in tempo reale il dispositivo sanitario e gestito il coordinamento delle squadre distribuite lungo il tracciato.

A supporto del servizio hanno operato anche i medici motociclisti della Federazione Motociclistica Italiana, Matteo Ghezzi e Simone Lapi. Al termine della manifestazione, insieme al direttore di gara, hanno espresso il proprio apprezzamento per l'organizzazione e la professionalità dimostrate dal personale della Croce Rossa.

Le unità territoriali coinvolte

Alla gestione del dispositivo sanitario hanno collaborato anche le Unità territoriali della Croce Rossa di Bobbio, Borgonovo, Farini, Podenzano, Pianello e Piozzano, che hanno messo a disposizione mezzi e volontari. Un ruolo importante è stato svolto anche dallo staff Telecomunicazioni (Tlc), che ha assicurato il collegamento costante tra le squadre operative e la Sala operativa mobile.

Per il Comitato di Piacenza, l'esito positivo del servizio conferma la capacità organizzativa maturata nella gestione di eventi di rilevanza nazionale e la collaborazione tra le diverse realtà territoriali della Croce Rossa, chiamate a operare in modo coordinato per garantire elevati standard di assistenza sanitaria.