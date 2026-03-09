Atto vandalico alla Misericordia, forate le ruote di tre mezzi

Atto vandalico nella notte contro i mezzi della Misericordia di Piacenza. Alcuni teppisti hanno forato le gomme di due pulmini e di un’ambulanza parcheggiati davanti alla sede dell’associazione sanitaria in via Braille, nel quartiere Besurica. La scoperta è stata fatta stamattina dai volontari arrivati per iniziare i servizi. Dovevano partire per accompagnare alcuni pazienti dializzati alle terapie, ma hanno trovato i veicoli con le ruote completamente a terra. Non semplicemente sgonfie: i pneumatici sono stati bucati intenzionalmente.

«Siamo senza parole, sembra una maledizione» commenta il governatore provinciale della Misericordia, Rino Buratti. «Dopo tutto quello che è successo, anche questa. Da tempo ci sono bande che girano e fanno dispetti». L’associazione ha presentato denuncia ai carabinieri e annuncia contromisure. «Installeremo presto telecamere di sicurezza» aggiunge Buratti. Nonostante il danneggiamento, i servizi sanitari non si sono fermati: grazie a un mezzo di scorta i volontari sono riusciti comunque a garantire i trasporti programmati.