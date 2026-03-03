Senza biglietto perché il bancomat non funziona: multa da 77 euro

Prova a comprare il biglietto del pullman con il bancomat, ma la macchinetta non funziona e lei viene multata. È la segnalazione di una piacentina, sanzionata a bordo di un autobus urbano della linea MB. «Ho passato tutte e tre le mie carte, Visa e Mastercard, ma sul display compariva “carta in lista nera”. Stavo cercando moneta quando sono saliti i controllori. Ho spiegato il malfunzionamento, avevo il portafogli in mano, ma non ho avuto tempo…», racconta. Il controllore l’ha comunque multata per 77 euro, dicendo che «non gli interessava il problema tecnico», riferisce la donna.

Seta ha respinto il reclamo: secondo l’azienda non risulta alcun “tap” valido, ossia la registrazione elettronica del pagamento contactless, e il verificatore sostiene di aver seguito il regolamento. Il malfunzionamento delle macchinette è già stato segnalato anche da altri utenti, ma la sanzione resta confermata.