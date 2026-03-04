Biglietto aereo nel sacchetto dei rifiuti, multa da 204 euro

Duecentoquattro euro per un sacchetto dell’immondizia. È la sanzione che si è visto recapitare nei giorni scorsi un professionista residente nella zona di via Veneto, multato dal Comune per un presunto conferimento errato dei rifiuti: 200 euro di verbale più 4 euro di spese di notifica. Secondo l’accertamento, il sacchetto dell’indifferenziata sarebbe stato gettato in un normale bidone stradale invece che nel bidoncino grigio dedicato alla raccolta puntuale. Gli agenti accertatori di Iren, aprendo il sacchetto, avrebbero trovato all’interno un biglietto aereo riconducibile al cittadino, elemento che ha consentito di risalire alla sua identità.

Tuttavia il diretto interessato contesta tutto. «Noi avevamo gettato regolarmente il nostro sacchetto nel bidoncini che avevamo regolarmente esposto - racconta l’uomo -. Lunedì mattina lo trovano per strada e poi mi fanno la multa. Come è possibile? Chiunque può spostare un sacchetto durante la notte». Da qui l’ipotesi, avanzata con una dose di amarezza, di uno scherzo o di uno spostamento accidentale che potrebbe subire chiunque.