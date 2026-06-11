Ausl: il numero 0523.343000 guida i cittadini tra i servizi sanitari

Quando si ha un problema di salute, avere un riferimento semplice può fare la differenza. Per questo l’Azienda Usl di Piacenza mette a disposizione dei cittadini il numero 0523.343000, un servizio pensato per aiutare le persone a orientarsi tra i servizi sanitari del territorio.

Un supporto concreto per capire cosa fare. Chiamando lo 0523.343000, rispondono operatori formati che ascoltano la richiesta e aiutano a individuare il percorso più appropriato. Il primo riferimento resta sempre il medico o pediatra di famiglia, che conosce la storia clinica della persona e rappresenta la porta d’ingresso al sistema di cura. Quando il professionista non è disponibile, il servizio valuta le alternative:

il possibile accesso alla medicina di gruppo o alla medicina di rete, dove i medici condividono le informazioni cliniche degli assistiti fornendo il numero di telefono, gli orari di apertura e l'ubicazione della struttura.

o alla medicina di rete, dove i medici condividono le informazioni cliniche degli assistiti fornendo il numero di telefono, gli orari di apertura e l'ubicazione della struttura. l’eventuale invio ai Centri di assistenza e urgenza (Cau) di Piacenza, Bobbio, Castel San Giovanni e Fiorenzuola, con possibilità di orientamento e, quando appropriato, di prenotazione dell’accesso

di Piacenza, Bobbio, Castel San Giovanni e Fiorenzuola, con possibilità di orientamento e, quando appropriato, di le altre soluzioni disponibili sul territorio, in base al bisogno specifico della persona

L’obiettivo è ridurre i passaggi inutili e aiutare i cittadini a trovare rapidamente la risposta più adatta.

Una rete territoriale sempre più accessibile Il servizio si integra con la rete dei servizi territoriali, che nelle ultime settimane è stata progressivamente rafforzata e continuerà a esserlo, grazie all'applicazione delle linee di indirizzo del DM77, delle indicazioni PNRR e dell'Accordo integrativo regionale. Per rendere più semplice l’accesso alle cure:- alla Casa della comunità di Piacenza (piazzale Milano) è presente un medico 24 ore su 24, 7 giorni su 7, offrendo un riferimento costante per bisogni non urgenti ma non differibili- alla Casa della comunità di Cortemaggiore è disponibile un medico dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20, per fornire lo stesso servizio- alla Casa della comunità di Borgonovo è attiva la Continuità assistenziale

nei giorni festivi e prefestivi, 24 ore su 24

nei feriali, dalle 20 alle 8

- alla Casa della comunità di Podenzano è attiva la Continuità assistenziale:

nei giorni festivi e prefestivi, 24 ore su 24

nei feriali, dalle 20 alle 8

Una rete che si completa con i Cau, pensati per la gestione dei bisogni urgenti a bassa complessità.Un sistema più semplice per i cittadiniIl numero 0523.343000 rappresenta uno strumento concreto per rendere più chiaro e accessibile il sistema sanitario territoriale.Non un servizio in più, ma un punto di orientamento che aiuta i cittadini a muoversi tra le diverse possibilità, valorizzando il ruolo del medico di famiglia, della continuità assistenziale e dei servizi di prossimità. «La sanità territoriale funziona – evidenzia Andrea Magnacavallo, direttore sanitario Ausl Piacenza – quando le persone trovano risposte semplici nei momenti in cui ne hanno bisogno. Offrire un riferimento chiaro significa accompagnare i cittadini nelle scelte e rendere più accessibile l’intero sistema dei servizi».