Scontrino sbagliato nei rifiuti, sanzionata 89enne invalida

Per colpa di uno scontrino sbagliato a una 89enne piacentina invalida è arrivata a casa una raccomandata con una sanzione di 121 euro comminata da Iren per aver abbandonato i rifiuti indifferenziati in via Penitenti. Solo grazie alla dedizione investigativa della figlia si è scoperto l’errore e oggi un avvocato ha inviato a Iren la richiesta di annullamento della multa.

Protagonista è un’anziana piacentina di 89anni residente in via Leonardo da Vinci. La signora in via Penitenti, alla Farnesiana, non solo non c’è mai andata ma, essendo invalida e avendo bisogno di ausili sanitari di consumo quotidiano, è esentata dal conteggio degli svuotamenti di rifiuti indifferenziati. In pratica può lasciare fuori il suo bidoncino di raccolta quando ha bisogno.

Ecco perché, quando le è arrivata a casa la raccomandata con la multa di Iren, si è messa a piangere disperata giurando alla figlia che quello scontrino non era il suo.