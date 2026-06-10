Liberta - Site logo
Liberta - Site logo
Abbonati Accedi Leggi Libertà
Abbonati Accedi
Liberta - Site logo

Piacenza

°C/ %

Loading...🌤️

Seguici

Scontrino sbagliato nei rifiuti, sanzionata 89enne invalida

Residente in via Da Vinci, il tagliando di pagamento è stato trovato da Iren nell’indifferenziata in via Penitenti. Multa di 121 euro. Uno scambio di codici fiscali

Federico Frighi
Federico Frighi
|33 minuti fa
Foto di repertorio di rifiuti abbandonati in una via della città
Foto di repertorio di rifiuti abbandonati in una via della città
1 MIN DI LETTURA
Per colpa di uno scontrino sbagliato a una 89enne piacentina invalida è arrivata a casa una raccomandata con una sanzione di 121 euro comminata da Iren per aver abbandonato i rifiuti indifferenziati in via Penitenti. Solo grazie alla dedizione investigativa della figlia si è scoperto l’errore e oggi un avvocato ha inviato a Iren la richiesta di annullamento della multa.
Protagonista è un’anziana piacentina di 89anni residente in via Leonardo da Vinci. La signora in via Penitenti, alla Farnesiana, non solo non c’è mai andata ma, essendo invalida e avendo bisogno di ausili sanitari di consumo quotidiano, è esentata dal conteggio degli svuotamenti di rifiuti indifferenziati. In pratica può lasciare fuori il suo bidoncino di raccolta quando ha bisogno.
Ecco perché, quando le è arrivata a casa la raccomandata con la multa di Iren, si è messa a piangere disperata giurando alla figlia che quello scontrino non era il suo.
Leggi tutto

Gli articoli più letti della settimana