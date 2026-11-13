Ausl, open day antinfluenzale per proteggere i malati cronici

Vaccinazioni per proteggere le persone con diabete e patologie croniche. In occasione della Giornata mondiale del diabete, l’Ausl di Piacenza organizza un open day antinfluenzale alla Casa della comunità del capoluogo. L’appuntamento è fissato domani, sabato, dalle 9 alle 12, nella sede di piazzale Milano.

La somministrazione è gratuita e l’accesso è rivolto in particolare a chi convive con il diabete o altre malattie croniche, ma l’iniziativa è aperta anche a tutte le categorie per le quali la vaccinazione è raccomandata.

L’abbinamento tra la campagna vaccinale e la giornata dedicata al diabete vuole richiamare l’attenzione sui rischi delle infezioni per le persone più fragili. Per chi ha una patologia cronica, infatti, l’influenza può avere conseguenze più pesanti e aggravare un quadro clinico già complesso.

«Chi convive con una patologia cronica, come il diabete – spiega Alessandra Rampini, direttore di Igiene e sanità pubblica – può andare incontro a complicanze più gravi in caso di influenza. L’influenza non è sempre una malattia banale: può provocare complicanze respiratorie, come la polmonite, e aggravare condizioni di salute già compromesse. La vaccinazione rappresenta uno degli strumenti più efficaci per ridurre questi rischi. Per questo invitiamo in particolare le persone con diabete e malattie croniche a cogliere l’opportunità dell’open day, anche se l’iniziativa è aperta a tutte le categorie per le quali il vaccino è raccomandato».