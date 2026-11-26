«Non esiste un ricordo che non abbia un sapore». Poi un brindisi, l’assaggio di una fetta di salume e un abbraccio, come quelli tra genitori e figli, tra nonni e nipoti. Si è abbassato così il sipario sulla seconda stagione de “L’Arte del Fare”. Un viaggio - quello promosso da Telelibertà e l’associazione Libera Artigiani - che ha portato il giornalista e conduttore Marco Vincenti e la sua troupe alla scoperta di mestieri, ma prima di tutto, di persone a cui brillano gli occhi quando - tra una domanda e l’altra - raccontano della propria attività, dei saperi e dell’impegno che giorno dopo giorno investono per trasformare un pezzo di cuoio in una scarpa, un disegno in una componente di arredo, un grappolo d’uva in vino e un po’ di stoffa in un vestito di alta sartoria.

Gesti ripetuti migliaia di volte, tempi che non si possono accorciare e segreti che passano da una generazione all’altra. L’ultima puntata de “L’Arte del Fare” è approdata a Bobbio, nella storica salumeria Porta Nova, dove la tradizione artigianale ha il profumo delle cose buone e il sapore di una scelta fatta con il cuore.

Una storia che affonda le radici nel 1914 e che oggi continua grazie a due autentici artigiani del gusto. «Abbiamo rilevato questa bottega per non essere costretti ad andare via da Bobbio, il paese dove siamo nati e cresciuti». Nelle parole di Maura Perini e Maurizio Nobili c’è molto più di una scelta imprenditoriale: c’è il desiderio di restare, investire nella propria comunità e contribuire a mantenere vive le tradizioni di un territorio.

Entrare da Porta Nova significa immergersi in uno scrigno di sapori. Coppa, salame, pancetta, salamelle, cotechini e zamponi raccontano un sapere norcino fatto di attenzione, esperienza e manualità. Qui la qualità non è soltanto una questione di materie prime, ma il risultato di un lavoro meticoloso, nel quale ogni passaggio ha la sua importanza e il tempo è ancora un ingrediente fondamentale.

A rappresentare al meglio questa filosofia è il Bracton, autentico simbolo della gastronomia bobbiese e piatto legato alla tradizione del Carnevale. Si prepara con la spalla di maiale, disossata, salata e insaporita con le spezie. Poi arriva la cucitura nella cotenna e la sistemazione tra due tavolette di legno, per evitare infiltrazioni d’aria durante la stagionatura. Un procedimento antico, che richiede cura e pazienza. Come ha avuto modo di provare Marco Vincenti sotto l’ala di Maurizio.

Ma a Bobbio c’è un altro sapore che annuncia l’arrivo delle feste: quello delle lumache alla bobbiese. «Qui si dice che senza lumache non arriva il Natale -, racconta Maura -. Una specialità che non ammette fretta: dalla pulizia alla preparazione, fino alla lunga cottura nel sugo, ogni fase richiede tempo e attenzione».

Dietro ogni prodotto c’è soprattutto una passione quotidiana, quella di chi ha scelto di dedicare la propria vita a un mestiere.«Faccio questo tutti i giorni, mi fa stare bene e l’entusiasmo nella ricerca del buono non cala mai - afferma Maurizio . Questa è la mia vita».