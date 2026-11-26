Maura e Maurizio, artigiani del gusto nella bottega senza tempo. «Qui per amore»
Una storia che affonda le radici nel 1914 e che oggi continua grazie a due autentici artigiani del gusto.
Redazione Online
|3 ore fa
«Non esiste un ricordo che non abbia un sapore». Poi un brindisi, l’assaggio di una fetta di salume e un abbraccio, come quelli tra genitori e figli, tra nonni e nipoti. Si è abbassato così il sipario sulla seconda stagione de “L’Arte del Fare”. Un viaggio - quello promosso da Telelibertà e l’associazione Libera Artigiani - che ha portato il giornalista e conduttore Marco Vincenti e la sua troupe alla scoperta di mestieri, ma prima di tutto, di persone a cui brillano gli occhi quando - tra una domanda e l’altra - raccontano della propria attività, dei saperi e dell’impegno che giorno dopo giorno investono per trasformare un pezzo di cuoio in una scarpa, un disegno in una componente di arredo, un grappolo d’uva in vino e un po’ di stoffa in un vestito di alta sartoria.
Gesti ripetuti migliaia di volte, tempi che non si possono accorciare e segreti che passano da una generazione all’altra. L’ultima puntata de “L’Arte del Fare” è approdata a Bobbio, nella storica salumeria Porta Nova, dove la tradizione artigianale ha il profumo delle cose buone e il sapore di una scelta fatta con il cuore.
Una storia che affonda le radici nel 1914 e che oggi continua grazie a due autentici artigiani del gusto. «Abbiamo rilevato questa bottega per non essere costretti ad andare via da Bobbio, il paese dove siamo nati e cresciuti». Nelle parole di Maura Perini e Maurizio Nobili c’è molto più di una scelta imprenditoriale: c’è il desiderio di restare, investire nella propria comunità e contribuire a mantenere vive le tradizioni di un territorio.
Entrare da Porta Nova significa immergersi in uno scrigno di sapori. Coppa, salame, pancetta, salamelle, cotechini e zamponi raccontano un sapere norcino fatto di attenzione, esperienza e manualità. Qui la qualità non è soltanto una questione di materie prime, ma il risultato di un lavoro meticoloso, nel quale ogni passaggio ha la sua importanza e il tempo è ancora un ingrediente fondamentale.
A rappresentare al meglio questa filosofia è il Bracton, autentico simbolo della gastronomia bobbiese e piatto legato alla tradizione del Carnevale. Si prepara con la spalla di maiale, disossata, salata e insaporita con le spezie. Poi arriva la cucitura nella cotenna e la sistemazione tra due tavolette di legno, per evitare infiltrazioni d’aria durante la stagionatura. Un procedimento antico, che richiede cura e pazienza. Come ha avuto modo di provare Marco Vincenti sotto l’ala di Maurizio.
Ma a Bobbio c’è un altro sapore che annuncia l’arrivo delle feste: quello delle lumache alla bobbiese. «Qui si dice che senza lumache non arriva il Natale -, racconta Maura -. Una specialità che non ammette fretta: dalla pulizia alla preparazione, fino alla lunga cottura nel sugo, ogni fase richiede tempo e attenzione».
Dietro ogni prodotto c’è soprattutto una passione quotidiana, quella di chi ha scelto di dedicare la propria vita a un mestiere.«Faccio questo tutti i giorni, mi fa stare bene e l’entusiasmo nella ricerca del buono non cala mai - afferma Maurizio . Questa è la mia vita».
Con la gustosa tappa a Porta Nova si chiude il viaggio della seconda stagione de “L’Arte del Fare”, ma non si esaurisce il racconto delle eccellenze piacentine. Tutte le dieci puntate sono disponibili on demand su Teleliberta.tv, per continuare a scoprire chi, ogni giorno, trasforma il proprio sapere in un patrimonio da tramandare.