Auto "in sosta" con la portiera aperta nel bel mezzo della strada

Un parcheggio "creativo" semina scompiglio in via XXIV Maggio a Piacenza. Se può capitare di incappare in qualche auto lasciata in seconda fila, più rara è la situazione che si è verificata nel tardo pomeriggio di sabato, 12 aprile. Un'auto è stata lasciata provvisoriamente "in sosta" con la portiera anteriore sinistra aperta nel bel mezzo della strada.

Non è chiaro il motivo per cui il conducente abbia optato per un così anomalo posteggio. Il risultato è però evidente: un notevole intralcio alla circolazione, come ben si vede dal filmato prevenuto in redazione.

Problemi, come si può notare, si sono creati in particolare al passaggio degli autobus. Una situazione che si è risolta solo dopo l'intervento di agenti della polizia municipale e carabinieri.