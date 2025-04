«Una lupa all’attacco alla Parcellara. Voleva il mio Ulisse»

Una tranquilla passeggiata ai piedi della Pietra Parcellara è diventata una corsa a perdifiato per cercare di ritornare alla propria abitazione, a Ca’ dei Re di Travo, e mettere così in salvo il proprio cagnolino, un Border Collie di tre anni.

L’alpino Stefano Merli si è trovato per la prima volta nella sua vita a lottare contro una lupa. Lo ha fatto agitando un bastone trovato a lato strada: per tre volte la lupa è infatti sbucata dalla boscaglia per cercare di predare il cane Ulisse, che si era riparato tra le gambe del suo padrone.

La disavventura è stata denunciata da Merli ai Carabinieri forestali di Bobbio ieri.

«Credo sia giusto riferire quel che mi è capitato perché non vorrei succedesse a persone più impreparate, a famiglie con bambini, ad esempio», sottolinea Merli, che è nonno e conosce questi boschi fin da quando era solo un bambino.

Ogni mattina, da quando è andato in pensione, fa quel percorso: «Martedì mattina ero ormai a tre chilometri e mezzo da casa, a piedi, quando vedo Ulisse al guinzaglio irrigidirsi e tremare. I cani avvertono prima i pericoli», precisa. «Qualche attimo dopo ho visto una lupa correre verso di noi. Ho subito preso d’istinto un bastone a lato strada e con il senno del poi ho fatto bene perché la lupa non si è fermata, puntava al cane, e ha tentato di morderlo mentre lui cercava di trovare riparo tra le mie gambe. Mi sono agitato per allontanare la lupa, con il bastone, e lei alla fine si è allontanata nel bosco. Ho iniziato a correre verso casa, sperando di non vederla più, ma dopo circa un chilometro rieccola sbucare sulla strada, per tentare nuovamente di predare il cane».

Stefano è sicuro che la lupa, per essere così aggressiva e affamata, fosse in allattamento.

«Era molto magra», precisa Merli. «Mi è saltata davanti più volte, aveva evidentemente fame. Ancora a cento metri da casa mia me la sono ritrovata davanti, non mollava, voleva il mio cane ringhiando in modo aggressivo. Il cane comunque si è difeso bene».

Merli ha fatto denuncia alla Forestale soprattutto per chiedere vengano installati cartelli lungo i sentieri più frequentati dai turisti, soprattutto in vista del Primo Maggio e delle altre festività, occasione per un pic-nic o per le gite con gli amici: «Una escursionista, ieri, stava per avventurarsi sul mio stesso percorso e l’ho avvertita. "Guardi, ci sono i lupi". Così lei mi ha ringraziato ed è tornata indietro».