Auto urta una bici a Rivergaro sulla Statale 45

Questa mattina una bici è stata urtata da un'auto lungo la Statale 45, a Rivergaro, nei pressi del supermercato Conad e del palazzetto dello sport. Il ciclista, caduto a terra, è stato soccorso dai militi della Pubblica assistenza di Travo: non è grave. Sul posto anche i carabinieri da Bobbio e Rivergaro per i rilievi. Secondo quanto è stato possibile apprendere, il conducente della 500 potrebbe essere stato "accecato" dal sole: ma non ci sono al momento certezze. In quel tratto, poco distante, nella zona di via del Pereto, è prevista la realizzazione nel 2026 di una rotatoria per consentire la messa in sicurezza degli incroci.