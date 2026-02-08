Avvistamenti di lupi a Soarza: cittadini e agricoltori in allarme

«C’è il timore per la nostra incolumità e per gli animali da allevamento. Ci chiediamo se dovremo attrezzarci con strumenti di autodifesa», dice l’imprenditore e consigliere comunale di Villanova Andrea Totis, portavoce delle preoccupazioni di cittadini e colleghi dopo alcuni recenti avvistamenti di lupi.

Alcuni avvistamenti si registrano nella zona di Soarza, frequentata da camminatori, ciclisti e lavoratori della campagna. La vicinanza a case e aziende preoccupa: «Con l’estate trascorreremo molte ore all’aperto: potremo lavorare tranquilli o dovremo avere paura?», chiede Totis.

Il lupo è specie protetta e solitamente evita l’uomo, ma il rischio zero non esiste. Totis sottolinea: «Non sono contrario ai lupi, ma non vorrei che si formasse una colonia incontrollata. Servono monitoraggi più frequenti, informazioni corrette e soluzioni concrete per chi vive e lavora sul territorio».

C’è quindi urgenza di trovare modi adeguati per promuovere la coesistenza tra esseri umani e fauna selvatica.