Bar e negozi accolgono le persone autistiche

Il progetto si chiama “La bottega accanto”, riguarda l’accoglienza negli spazi commerciali - bar e negozi - di soggetti autistici. E l’impegno corale dei commercianti piacentini, che hanno aderito a un percorso di formazione per poter accogliere al meglio i soggetti con autismo, adesso sta dando i suoi frutti. «La risposta degli esercenti piacentini al progetto - dichiara Raffaele Chiappa, presidente di Confcommercio Piacenza - dimostra ancora una volta la grande sensibilità e l’attenzione che caratterizzano il commercio di vicinato.

I piccoli negozi non sono soltanto luoghi dove fare acquisti, ma punti di riferimento per le persone, dove il rapporto umano, l’ascolto e la disponibilità fanno parte del quotidiano. L’adesione convinta di tanti commercianti, anche ambulanti, conferma la volontà di contribuire a una città sempre più accogliente e attenta alle esigenze di tutti. Come Confcommercio siamo orgogliosi di accompagnare questo percorso, perché attraverso gesti, apparentemente piccoli, si può fare una grande differenza»