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Bar e negozi accolgono le persone autistiche

Sono oltre quaranta gli esercizi commerciali che hanno aderito al progetto "La bottega accanto". Chiappa (Confcommercio): la risposta dimostra la grande sensibilità del commercio di vicinato

Eleonora Bagarotti
Eleonora Bagarotti
|59 minuti fa
Sara Marenghi di Bookbank mostra il tagliando di partecipazione al progetto
Sara Marenghi di Bookbank mostra il tagliando di partecipazione al progetto
1 MIN DI LETTURA
Il progetto si chiama “La bottega accanto”, riguarda l’accoglienza negli spazi commerciali - bar e negozi - di soggetti autistici. E l’impegno corale dei commercianti piacentini, che hanno aderito a un percorso di formazione per poter accogliere al meglio i soggetti con autismo, adesso sta dando i suoi frutti. «La risposta degli esercenti piacentini al progetto - dichiara Raffaele Chiappa, presidente di Confcommercio Piacenza - dimostra ancora una volta la grande sensibilità e l’attenzione che caratterizzano il commercio di vicinato.
I piccoli negozi non sono soltanto luoghi dove fare acquisti, ma punti di riferimento per le persone, dove il rapporto umano, l’ascolto e la disponibilità fanno parte del quotidiano. L’adesione convinta di tanti commercianti, anche ambulanti, conferma la volontà di contribuire a una città sempre più accogliente e attenta alle esigenze di tutti. Come Confcommercio siamo orgogliosi di accompagnare questo percorso, perché attraverso gesti, apparentemente piccoli, si può fare una grande differenza»
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