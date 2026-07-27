Bascherdeis, cala il silenzio per l'esibizione del funambolo

Il silenzio cala su Vernasca mentre Andrea Loreni torna a incantare il pubblico dei Bascherdeis dopo dieci anni. Ieri, poco dopo le 19, il funambolo ha attraversato il cielo a 25 metri d'altezza, camminando sulla fune tesa tra il campanile della chiesa di San Colombano e l'Antica Pieve. La musica si è fermata, le voci hanno lasciato spazio all'attesa e gli spettatori, con il naso all'insù, hanno trattenuto perfino gli applausi fino a quando è stato lo stesso Loreni a invitarli a lasciarsi andare.

«In questi dieci anni è cambiato il mio approccio al cavo, è stata una bella evoluzione», racconta l'artista, che ha sottolineato come il vero valore del ritorno a Vernasca sia «l'umanità e l'incontro, prima e dopo la traversata». Il momento più atteso della 22esima edizione del festival era stato anticipato da una traversata improvvisata sabato, nel segno della spontaneità che caratterizza il Bascherdeis, manifestazione diretta da Enrica Menta e organizzata dal Comune e da Appennino Cultura. Una festa che conferma come l'arte di strada sappia emozionare e lasciare un segno.