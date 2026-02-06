Liberta - Site logo
Bettola, addio a Donisia Chinosi: una vita tra impresa e canto alpino

Imprenditrice, commerciante, benefattrice. Aveva 96 anni e per 20 è stata presidente del coro Ana Valnure. Il testimone passa al nipote

Nadia Plucani
|2 ore fa
Donisia Chinosi, presidente del coro Ana Valnure di Bettola, con il vicepresidente Pier Giorgio Carrara
1 MIN DI LETTURA
Donisia Chinosi Callegari è stata imprenditrice, commerciante, benefattrice, appassionata del suo territorio e del “suo” coro, il coro Ana Valnure di Bettola, di cui è stata presidente per vent’anni, proseguendo l’impegno che è stato precedentemente del marito Domenico Callegari. I due coniugi hanno condiviso il lavoro e l’amore per la corale alpina sin da quando era diretta da don Gianrico Fornasari. Ora sarà il nipote Pierluca Pareti a presiedere il coro, continuando la tradizione di famiglia. Donisia ha vissuto fino a 96 anni, con tutta l’energia e il forte carattere che l’hanno sempre contraddistinta.
Donisia e Domenico, dopo la Seconda guerra mondiale, avevano iniziato a commercializzare legna con i muli a Groppallo, paese di origine di Domenico. Avevano continuato anche una volta trasferiti a Bettola, spingendosi fino a Milano. «Proprio nella grande città - racconta il nipote Pierluca - avevano visto che il futuro sarebbero stati i combustibili. Il trasporto del gasolio è iniziato proprio in quel momento. Donisia aveva anche ottenuto l’appalto per rimuovere le traversine di legno della Littorina, da Bettola a Piacenza. L’attività si è espansa e al capannone di Bettola, dove Donisia vendeva legna, gasolio e motoseghe, alla fine degli anni ’60 si è aggiunta un’area di deposito di prodotti petroliferi a Piacenza, fino a diventare Piacenza Petroli, di cui il nipote Pierluca è amministratore delegato.
Si può dire senza essere smentiti che Donisia è “andata in pensione” a 93 anni, quando sono andati in pensione i figli Giuseppe e Liliana che hanno condiviso il lavoro con la mamma. Una donna instancabile. Orgogliosa di aver lavorato tanto, e soddisfatta del riconoscimento che aveva ottenuto da Petronas (oli lubrificanti) per i traguardi commerciali. In quell’occasione, lo ricordava sempre, era stata premiata dal pilota di Formula1 Lewis Hamilton.
Donisia Chinosi Callegari premiata dal pilota di Formula 1 Lewis Hamilton (a destra)
Donisia (e il marito) si è spesa anima e corpo per il coro Ana Valnure, dal 2014 diretto da Edo Mazzoni, lo ha sostenuto, moralmente ed economicamente. «Amava i canti di montagna e degli alpini - dice il vicepresidente Pier Giorgio Carrara a nome di tutti -, ma desiderava che potessimo portare quei canti anche fuori dalla provincia piacentina mettendo a disposizione i pullman, oltre a tutto quanto possibile quando ospitavamo altri cori, perché andassero a casa contenti dell’accoglienza». Ora Pierluca ha accettato di proseguire sulle orme della nonna. «Volentieri continuo una tradizione di famiglia - dice - per sostenere il coro»

