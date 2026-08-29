Biblioteche comunali, dall'1 settembre gli orari autunnali

Tornano alla piena operatività, dopo le pause estive nelle diverse sedi, le Biblioteche del Comune di Piacenza, con alcune importanti novità negli orari di apertura che entreranno in vigore da martedì 1° settembre.

La sede centrale della Passerini Landi, in via Carducci 14, accoglierà gli utenti il lunedì dalle 14 alle 20, dal martedì al venerdì dalle 9 alle 20 e il sabato dalle 9 alle 19. La Sezione Ragazzi Giana Anguissola sarà operativa tutti i pomeriggi, dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, nonché nelle mattinate del martedì, giovedì e sabato dalle 9 alle 13. Restano invece temporaneamente chiuse, perché interessate dai lavori di ristrutturazione in corso al piano terra di Palazzo San Pietro, le aule studio con acesso da via Roma 23.

La Biblioteca Dante, la cui nuova struttura è stata inaugurata il 4 giugno scorso nella storica collocazione di viale Dante Alighieri 46, sarà aperta con orario continuato dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 19, il sabato dalle 9.30 alle 13.30.

Per la sede della Farnesiana, all'interno della Galleria del Sole, porte aperte ogni mattina, dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 13, nonché nei pomeriggi di lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 15 alle 19.

La Biblioteca Besurica, in via Perfetti, sarà operativa il martedì, giovedì e sabato dalle 9 alle 13, oltre a quattro pomeriggi ogni settimana - lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì - dalle 15 alle 19.

Tutte le informazioni, complete e aggiornate, sugli orari e i servizi offerti dalle Biblioteche comunali sono consultabili sul sito www.passerinilandi.piacenza.it



