Bloccato il matrimonio sospetto e condannato l'aspirante sposo

Condannato a un anno e quattro mesi di reclusione l’uomo di 33 anni di nazionalità pakistana, accusato di circonvenzione d’incapace di una donna piacentina di 51 anni. Secondo l’accusa, si sarebbe approfittato della sua fragilità, le avrebbe sottratto dei soldi e avrebbe cercato di sposarla.

La giudice Isabella Farini ha stabilito che il risarcimento del danno subito dalla donna sarà stabilito in sede civile. «Leggeremo le motivazioni, ma rimango convinto che non ci siano elementi contro il mio assistito», ha commentato l’avvocato Marco Menta, annunciando l’intenzione di appellarsi contro la sentenza.