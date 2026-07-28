Borgonovo rinnova il Patto per il sociale con i sindacati dei pensionati
Confermato l'impegno a favore di anziani, disabili, minori e famiglie fragili. Il Comune destina ai servizi sociali circa 1,4 milioni di euro, pari al 21% del bilancio
Mariangela Milani
|1 ora fa
La firma dell'accordo in municipio a Borgonovo - © Libertà/Mariangela Milani
Sindacati dei pensionati e amministrazione comunale di Borgonovo hanno sottoscritto un nuovo Patto per il sociale, rinnovando l'impegno condiviso a favore delle fasce più fragili della popolazione.
Il protocollo d'intesa conferma l'attenzione nei confronti di anziani, persone con disabilità, minori e famiglie in difficoltà, ovvero di tutti quei cittadini che necessitano del sostegno garantito dai servizi sociali comunali.
In un territorio che conta circa 8.300 abitanti, l'attività di assistenza rappresenta una voce significativa del bilancio dell'ente. Il Comune investe infatti circa 1,4 milioni di euro nei servizi sociali, una cifra pari a circa il 21% dell'intero bilancio comunale.
Con la firma del nuovo accordo, amministrazione e organizzazioni sindacali confermano dunque la volontà di proseguire anche nel prossimo anno il percorso di collaborazione, mantenendo alta l'attenzione verso i bisogni delle persone più vulnerabili.