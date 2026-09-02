Brutta caduta in bici al buio tra Castel San Giovanni e Borgonovo

Cade dalla bicicletta mentre percorre al buio la pista ciclopedonale che collega Castel San Giovanni a Borgonovo. Una persona è stata soccorsa nella serata di oggi, poco dopo le 21.30, in seguito a una caduta avvenuta lungo il percorso che fiancheggia la Statale 412.

L’incidente si è verificato poche centinaia di metri fuori dall’abitato di Castel San Giovanni, all’altezza dell’Hotel Rizzi. La persona stava procedendo in bicicletta lungo la pista in direzione di Borgonovo quando, per cause ancora da chiarire, ha perso l’equilibrio ed è finita a terra.

L’allarme ha fatto scattare l’intervento dei soccorsi e sul posto il 118 ha inviato un’ambulanza. Dopo le prime cure, la persona è stata trasportata al Pronto soccorso per gli accertamenti e le cure necessarie. Nella caduta ha riportato diversi traumi, ma le sue condizioni non risulterebbero tali da far temere per la vita.

Dalle prime informazioni non risultano coinvolti altri veicoli: si sarebbe quindi trattato di una caduta autonoma. Resta da chiarire che cosa abbia provocato la perdita di controllo della bicicletta.