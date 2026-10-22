Calano gli sportelli bancari, 87 in meno in diciotto anni

Ottantasette sportelli bancari in meno in diciotto anni. È il conto della desertificazione bancaria nel Piacentino, dove la rete degli istituti di credito si è ridotta del 37,5% rispetto al 2008. Le filiali sono passate da 232 a 145 nel giugno 2026. Una contrazione che non riguarda soltanto il capoluogo, ma investe l’intero territorio provinciale, con conseguenze particolarmente pesanti per i piccoli Comuni e le aree più periferiche.

La fotografia è quella restituita dalla piattaforma interattiva sulla desertificazione bancaria della Fisac-Cgil, realizzata sulla base degli albi e degli elenchi di vigilanza della Banca d’Italia e dei dati anagrafici dell’Istat. Il quadro è eloquente: degli attuali 46 Comuni piacentini, soltanto 38 conservano almeno uno sportello. Otto ne sono completamente privi, mentre altri 14 possono contare su una sola filiale. Soltanto 24 Comuni dispongono di almeno due sportelli.