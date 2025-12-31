Campo da padel a Piozzano. È il regalo del rapper Marracash

Avvistato al Pinocchio di Casaliggio e al Leon d’Oro di Piozzano, si è capito in fretta che il rapper Marracash aveva messo gli occhi sulla villa in vendita di Marco Elefanti.

La notizia arriva quando, anziché far smantellare la struttura - che costa decine di migliaia di euro - e riconsegnarla al suo destino, il rapper l’ha regalata al Comune, che volentieri l’ha impacchettata e se l’è portata via. Quindi, ecco cosa succederà nel 2026, come regalo di Natale di Babbo Marracash: anche Piozzano avrà il suo campo da padel.

A dire il vero pare che l’idea del dono alla comunità sia venuta a Elefanti: è stato infatti l’ex direttore della Fondazione Gemelli, conoscendo la fatica dei piccoli comuni, a contattare il sindaco di Piozzano Carlo Brigati per dargli la notizia del padel in regalo.

Ora manca solo trovare un finanziatore che possa realizzare la base, ha spiegato il sindaco Brigati.