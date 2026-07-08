Cantieri Pnrr nelle scuole: proroga per Colombini, Marconi e Tramello

La proroga tanto attesa è arrivata e consente alla Provincia di Piacenza di mantenere i finanziamenti del Pnrr anche per i tre cantieri scolastici ancora aperti: la palazzina 1 del liceo Colombini, l’Iti Marconi e la palestra dell’ex caserma dei Vigili del fuoco di viale Dante, destinata a ospitare la nuova sede del Tramello. Il nuovo termine fissato dal Ministero è il 31 agosto.

In consiglio provinciale è stato fatto il punto sugli interventi di adeguamento e miglioramento sismico degli edifici scolastici. Sono tredici i lavori finanziati, per oltre 21 milioni di euro, avviati tra il 2022 e il 2023: dieci sono già stati completati, mentre restano da ultimare i tre cantieri interessati dalla proroga. «Non era scontato ottenerla - ha sottolineato la presidente Monica Patelli - senza questo rinvio avremmo rischiato di perdere una parte dei contributi».

Il dirigente dell’edilizia Jonathan Monti ha spiegato che il cantiere più vicino alla conclusione è quello del Colombini, dove il certificato di ultimazione potrebbe arrivare entro fine agosto. Più complessa la situazione della palestra di viale Dante e soprattutto del Marconi, per il quale «oggi non ci sono certezze» sul rispetto della nuova scadenza, pur con l’impegno di tutte le parti coinvolte.

I ritardi, ha precisato Monti, sono stati causati da sottoservizi e impianti non censiti, difficoltà autorizzative e rallentamenti delle imprese. Il vicepresidente Franco Albertini ha inoltre illustrato il futuro degli studenti del Colombini: i container utilizzati durante i lavori resteranno in funzione per gli interventi successivi, non finanziati dal Pnrr, mentre il rientro definitivo nell’edificio storico è previsto, nelle intenzioni della Provincia, a settembre 2028.