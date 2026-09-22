Caorso, odori nauseabondi dai campi: cittadini esasperati, Comune chiama Arpae e Ausl

Torna a Caorso il problema degli odori pungenti e persistenti che, secondo le segnalazioni dei residenti, rendono difficile tenere aperte le finestre e vivere all’aperto. Il disagio, già registrato negli anni scorsi, si manifesta soprattutto dopo l’aratura dei campi e lo spandimento dei fanghi utilizzati come fertilizzanti, pratica consentita purché avvenga nel rispetto delle norme e con rapido interramento.

Le lamentele riguardano in particolare la zona residenziale vicina al campo sportivo e alla scuola media. «I cittadini continuano a segnalarci il problema – spiega la sindaca Roberta Battaglia –. Abbiamo contattato Arpae e Ausl e la polizia locale ha effettuato controlli».

In passato il Comune aveva tentato di limitare gli spandimenti con un’ordinanza, poi contestata dalle aziende interessate davanti al Tar. «Abbiamo le mani legate – aggiunge Battaglia –. Possiamo effettuare gli accertamenti e mantenere alta l’attenzione, ma non abbiamo altri poteri».