Caorso, violento scontro tra auto e camion sulla provinciale per Cortemaggiore: ferito un 57enne

Incidente alle 14 all'incrocio con strada Ponte Riglio, in località Cascina Mandella. L'auto è finita fuori strada con la fiancata distrutta. Allertata anche l'eliambulanza, poi fatta rientrare a Parma.

Violento incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 16 ottobre, nel territorio comunale di Caorso. Intorno alle 14, lungo la strada provinciale per Cortemaggiore, all'incrocio con strada Ponte Riglio, in località Cascina Mandella, un'automobile e un camion si sono scontrati, riportando entrambi danni ingenti.

Ad avere la peggio è stato un uomo di 57 anni che viaggiava a bordo dell'auto, una Peugeot grigia, rimasto ferito in modo piuttosto serio. Soccorso dal personale del 118, è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Piacenza.

Inizialmente era stata allertata anche l'eliambulanza, ma i sanitari non ne hanno poi riscontrato la necessità e il velivolo è stato fatto rientrare a Parma.

Le immagini dell'incidente testimoniano la violenza dell'impatto. La Peugeot ha riportato danni particolarmente pesanti alla fiancata destra, con le portiere completamente deformate e il parabrezza lesionato. Nell'abitacolo si sono attivati gli airbag. Dopo lo scontro la vettura è finita fuori dalla carreggiata, fermandosi nell'erba a margine della strada.

Danni consistenti anche per il camion, un mezzo commerciale con cabina rossa, la cui parte anteriore sinistra è rimasta pesantemente danneggiata. Numerosi frammenti della carrozzeria sono rimasti sparsi sull'asfalto.

Il conducente del camion ha riportato alcune contusioni, ma ha rifiutato il trasporto in ospedale.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i mezzi di soccorso del 118 e i carabinieri. Resta da ricostruire l'esatta dinamica dello scontro, avvenuto in prossimità dell'intersezione stradale.