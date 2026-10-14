Pitbull azzanna un cagnolino e fugge tenendolo stretto tra i denti

Un pitbull nero ha azzannato un cagnolino bianco in un bar ed è fuggito con la preda tra le fauci: è successo in viale Dante a Piacenza verso la mezzanotte tra martedì 13 e mercoledì 14 ottobre.

Tutto è avvenuto in un attimo quando il molosso, al seguito di una donna, si è improvvisamente avventato su un piccolo quattrozampe tenuto al guinzaglio dal suo padrone, appena entrato nel pubblico esercizio.

Il pitbull lo ha azzannato ed è subito fuggito tenendolo stretto tra i denti. Inutili le grida della padrona del molosso, come altrettanto inutili i tentativi dei presenti per cercare di bloccarlo mentre correva per la via. Solo dopo lunghi minuti ha mollato la presa lasciando cadere a terra il povero cagnolino esanime, subito portato dal veterinario dal suo padrone.

Sul posto sono intervenute due volanti della polizia, un'auto medica e un'ambulanza della Croce rossa per prestare soccorso alla proprietaria del cane aggressore, colta da malore.