Pitbull azzanna un cagnolino e fugge tenendolo stretto tra i denti
E' successo verso mezzanotte in viale Dante. Inutili i tentativi per bloccarlo. Lo ha lasciato cadere a terra esanime dopo lunghi minuti
Ermanno Mariani
|3 ore fa
Un pitbull nero ha azzannato un cagnolino bianco in un bar ed è fuggito con la preda tra le fauci: è successo in viale Dante a Piacenza verso la mezzanotte tra martedì 13 e mercoledì 14 ottobre.
Tutto è avvenuto in un attimo quando il molosso, al seguito di una donna, si è improvvisamente avventato su un piccolo quattrozampe tenuto al guinzaglio dal suo padrone, appena entrato nel pubblico esercizio.
Tutto è avvenuto in un attimo quando il molosso, al seguito di una donna, si è improvvisamente avventato su un piccolo quattrozampe tenuto al guinzaglio dal suo padrone, appena entrato nel pubblico esercizio.
Il pitbull lo ha azzannato ed è subito fuggito tenendolo stretto tra i denti. Inutili le grida della padrona del molosso, come altrettanto inutili i tentativi dei presenti per cercare di bloccarlo mentre correva per la via. Solo dopo lunghi minuti ha mollato la presa lasciando cadere a terra il povero cagnolino esanime, subito portato dal veterinario dal suo padrone.
Sul posto sono intervenute due volanti della polizia, un'auto medica e un'ambulanza della Croce rossa per prestare soccorso alla proprietaria del cane aggressore, colta da malore.
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