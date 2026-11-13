Castello omaggia Casaroli, il tessitore di un dialogo impossibile

A 37 anni dalla caduta del muro di Berlino quanto l’opera di tessitura paziente di un dialogo che pareva impossibile, dovuta in gran parte al cardinale Agostino Casaroli, è ancora attuale? E quanto l’Europa di oggi riesce a ritagliarsi un ruolo di interlocutrice autorevole e consapevole del proprio portato di valori, facendo tesoro proprio dell’eredità lasciata dal grande diplomatico originario di Castel San Giovanni? Sono alcune delle domande che ieri, al Teatro Verdi, hanno animato la mattinata di studi, dibattito e riflessione in tema “Europa senza muri. Agostino Casaroli, il dialogo e la libertà a 37 anni dalla caduta del muro di Berlino”.

Filo conduttore di tutti i vari momenti che hanno animato il convegno, promosso dal Dipartimento per gli Affari Europei della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Comune di Castelsangiovanni, è stata la figura del cardinale nato a Castel San Giovanni nel 1914 e morto a Roma nel 1998 dopo «aver servito cinque papi e aver ricoperto la carica di Segretario di Stato Vaticano dal 1979 al 1990» è stato ricordato da più parti. Una figura, quella del cardinale «che nonostante il ruolo ricoperto tra i più alti nel campo della diplomazia - ha ricordato il parroco don Andrea Campisi in apertura - rimase un umile prete della nostra terra».

Proprio la sua terra ha voluto rendergli omaggio con il convegno che ieri al Teatro Verdi ha visto alternarsi figure politiche e istituzionali, dal ministro Tommaso Foti fino ai rappresentanti delle istituzioni europee e locali, insieme a diplomatici, rappresentanti del mondo accademico con l’occhio rivolto ai giovani, e cioè al domani. All’evento organizzato nella città natale del cardinale, che alla caduta del muro diede una “spallata” decisiva attuando una paziente diplomazia del dialogo con i paesi del blocco comunista, hanno infatti partecipato decine di giovani. Studenti del Polo Volta e anche del Collegio Europeo di Parma che al termine hanno interloquito con il ministro Foti, ponendogli diverse domande.

E su Europa e energia Foti ha chiosato: «L'Ue, negli ultimi vent'anni, non si è occupata minimamente del continente africano, mentre la Cina e la Russia si interessavano pesantemente dell'Africa e delle materie prime che possiede. Non bisogna pensare alla colonizzazione - ha precisato - dobbiamo cooperare con l'Africa per far sì che le nostre tecnologie, unitamente alle loro materie prime critiche, possano realizzare un mix che consenta innanzitutto a molti di coloro che oggi sono costretti a fuggire di poter vivere nei loro territori, produrre e guadagnare, dall'altra, a noi di poter avere quella necessaria fornitura di materie prime critiche delle quali oggi l'Italia e l'Europa sono sfornite». Ancora: «I costi dell'energia determinano un'Europa, direi, supina di fronte a Stati Uniti e Cina. Una politica industriale europea, se vuole avere gambe su cui camminare, deve innanzitutto avere costi energetici che siano in linea con quelli dei competitor».