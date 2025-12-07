Castellarquato, auto finisce contro un palo e ne danneggia altre quattro

Incidente questa notte verso le 4.30 a Castellarquato, in via Marconi, nei pressi del campo sportivo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Lugagnano, il 118 da Fiorenzuola, la Pubblica assistenza di Vernasca e i Vigili del fuoco. Una donna, che viaggiava in direzione Castellarquato da Carpaneto, forse a causa di un colpo di sonno è uscita di strada con la sua auto ed è finita contro un palo, colpendo quattro vetture parcheggiate lungo la via: tutte sono state danneggiate. Per fortuna, la donna, residente a Vernasca, sta bene: è uscita da sola dall'auto ma è stata portata al Pronto soccorso di Piacenza per precauzione.