Cavallerizza, 100 interventi dei vigili ma restano rifiuti, siringhe e bivacchi

Il parco nel centro storico del Piacenza, nonostante la presenza di telecamere e controlli è ancora teatro di fenomeni di degrado più volte lamentati dai residenti

Federico Frighi
Federico Frighi
|45 minuti fa
Rifiuti nei cespugli del parco della Cavallerizza
Rifiuti nei cespugli del parco della Cavallerizza
1 MIN DI LETTURA
Il parco della Cavallerizza, in centro storico a Piacenza, è teatro di degrado cronico: in quattro anni sono stati necessari cento interventi della Polizia locale e ripetute pulizie di Iren.
I residenti denunciano rifiuti, materassi abbandonati, bivacchi di senza fissa dimora e sbandati. Nelle scale antincendio condominiali vengono espletati bisogni fisiologici, con presenza di siringhe e bottiglie.
Il vice sindaco Bongiorni ammette che la situazione è nota e ricorrente, complicata dalla promiscuità tra spazi pubblici e privati. Attivi i Servizi sociali e l'Unità di Strada della Croce Rossa, installate telecamere di videosorveglianza. I residenti lamentano però che il degrado si ripresenta ciclicamente.
