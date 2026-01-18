Cavallerizza, 100 interventi dei vigili ma restano rifiuti, siringhe e bivacchi
Il parco nel centro storico del Piacenza, nonostante la presenza di telecamere e controlli è ancora teatro di fenomeni di degrado più volte lamentati dai residenti
Federico Frighi
|45 minuti fa
Rifiuti nei cespugli del parco della Cavallerizza
Il parco della Cavallerizza, in centro storico a Piacenza, è teatro di degrado cronico: in quattro anni sono stati necessari cento interventi della Polizia locale e ripetute pulizie di Iren.
I residenti denunciano rifiuti, materassi abbandonati, bivacchi di senza fissa dimora e sbandati. Nelle scale antincendio condominiali vengono espletati bisogni fisiologici, con presenza di siringhe e bottiglie.
Il vice sindaco Bongiorni ammette che la situazione è nota e ricorrente, complicata dalla promiscuità tra spazi pubblici e privati. Attivi i Servizi sociali e l'Unità di Strada della Croce Rossa, installate telecamere di videosorveglianza. I residenti lamentano però che il degrado si ripresenta ciclicamente.
Leggi anche
- Degrado alla Cavallerizza, diffida legale dai cittadini
- Dormivano abusivamente nel parcheggio della Cavallerizza: cinque denunce
- Lite tra due senzatetto alla Cavallerizza, intervengono polizia e un'ambulanza
- Senzatetto alla Cavallerizza, Soresi: "Problema di igiene e decoro, servono controlli"
- Senzatetto alla Cavallerizza. Residenti esasperati: "Non sappiamo più cosa fare"
- Baby gang e disagio giovanile: dalla Cavallerizza al Facsal, ecco i luoghi dell'emergenza
- Sicurezza: nuove luci alla Cavallerizza, prima fase del progetto di riqualificazione
- Vivibilità e sicurezza, il Comune cerca un gestore area verde della Cavallerizza
Gli articoli più letti della settimana
1.
Incappucciati di notte per buttare i rifiuti dove ci sono ancora i cassonetti
2.
Ennesima serranda abbassata, Moglio lascia il Corso e si trasferisce
3.
Addio al genio creativo di Norberto Civardi: firmò gli spot di Coca Cola, Candy Alisè e mentine Tabu
4.
Donna investita da un bus, il mezzo sollevato da carabinieri e passanti