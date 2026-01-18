Cavallerizza, 100 interventi dei vigili ma restano rifiuti, siringhe e bivacchi

Il parco della Cavallerizza, in centro storico a Piacenza, è teatro di degrado cronico: in quattro anni sono stati necessari cento interventi della Polizia locale e ripetute pulizie di Iren.

I residenti denunciano rifiuti, materassi abbandonati, bivacchi di senza fissa dimora e sbandati. Nelle scale antincendio condominiali vengono espletati bisogni fisiologici, con presenza di siringhe e bottiglie.

Il vice sindaco Bongiorni ammette che la situazione è nota e ricorrente, complicata dalla promiscuità tra spazi pubblici e privati. Attivi i Servizi sociali e l'Unità di Strada della Croce Rossa, installate telecamere di videosorveglianza. I residenti lamentano però che il degrado si ripresenta ciclicamente.