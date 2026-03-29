Cielo spettacolo in varie parti nel Piacentino: un anello di luce abbraccia il sole

L'alone visto in mattinata a Calendasco

Questa mattina molti piacentini hanno alzato lo sguardo al cielo rimanendo sorpresi da un suggestivo alone luminoso attorno al sole, visibile in diverse località del territorio. Il fenomeno ha attirato l’attenzione di curiosi e appassionati, che hanno immortalato l’evento con foto condivise sui social.

Alcune di queste segnalazioni sono arrivate attorno alle 11 da Calendasco e, in città, dalla zona della Galleana, ma l’alone è stato osservato anche in altre località e non solo nel Piacentino, complice il cielo velato che ha reso ben visibile il fenomeno.

Cos’è l’alone solare

L’alone solare è un fenomeno ottico atmosferico che si verifica quando la luce del sole attraversa minuscoli cristalli di ghiaccio sospesi nell’atmosfera, generalmente presenti nelle nubi alte e sottili chiamate cirrostrati. Questi cristalli agiscono come piccoli prismi, rifrangendo e riflettendo la luce solare e creando un anello luminoso – spesso con leggere sfumature iridescenti – attorno al sole.

Il cerchio più comune ha un raggio apparente di circa 22 gradi rispetto al sole ed è proprio quello osservato questa mattina. A differenza dell’arcobaleno, l’alone solare può comparire anche con cielo apparentemente sereno, purché siano presenti queste sottili velature nuvolose ad alta quota.

Uno spettacolo naturale affascinante

Non si tratta di un evento raro, ma ogni volta riesce a stupire per la sua bellezza e per l’effetto quasi "magico” che regala al cielo. In molti, questa mattina, si sono fermati a osservare il fenomeno, trasformando un normale inizio di giornata in un piccolo spettacolo naturale condiviso.

Gli esperti ricordano comunque di non osservare direttamente il sole a occhio nudo per lunghi periodi, ma di utilizzare protezioni adeguate o di limitarsi a brevi sguardi, per evitare danni alla vista.