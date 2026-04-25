Al Romagnosi i due prof innamorati. E le nozze si festeggiano a scuola

Galeotto fu il Consiglio di classe. Una di quelle riunioni che noi profani supponiamo sufficientemente grevi, per contenuti e tempi, ma che per i due docenti è diventato l’incontro d’amore di tutta la vita. Ilaria Groppi, docente di inglese all’istituto Romagnosi di Piacenza diretto dalla preside Raffaella Fumi, e Leonardo Del Conte, collega di scienze motorie alla stessa scuola, si sono incrociati per la prima volta proprio lì, in una di quelle riunioni-fiume talvolta leggermente soporifere per i non addetti ai lavori, dopo che era già trascorso del tempo dal loro insediamento nella scuola (lei sei anni, lui tre).

Ma non poteva che essere un Consiglio di classe l’occasione per vedersi dato che lui, insegnante di scienze motorie, è sempre in palestra. L’incontro di occhi deve aver scatenato scintille, in quel pomeriggio invernale del 2024. Ilaria e Leonardo non si sono mai più mollati. E l’altro giorno si sono sposati. Sì, tra il tifo di mezza scuola.