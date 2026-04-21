«Pronto. Sono Gianni Morandi, avete un tavolo libero?». Quando Luciano Bossi, titolare della Trattoria Mercato di piazza Olubra a Castel San Giovanni, alle 12 e 30 ha alzato la cornetta del telefono del suo ristorante pensava si trattasse di uno scherzo. «Guardi abbiamo tutto pieno però se vuole passare vediamo cosa possiamo fare» si è limitato a rispondere. Dopo pochi minuti l'eterno ragazzo di «Fatti mandare dalla mamma» si è davvero presentato nel ristorante trattoria di piazza Olubra. «Ha aperto la porta e ha chiesto se c’era un tavolo libero perché si ricordava dei pisarei e fasò che aveva assaggiato due anni fa e ha detto che gli sarebbe piaciuto mangiarli di nuovo» racconta Luciano Bossi. Prima di accomodarsi Gianni Morandi insieme alla moglie si è pure concesso un giro tra i banchi del mercato.