«Pronto. Sono Gianni Morandi, avete un tavolo libero?»
La telefonata (vera) ad un ristorante di Castel San Giovanni. E l'eterno ragazzo di «Fatti mandare dalla mamma» si è davvero presentato nel ristorante trattoria di piazza Olubra
Mariangela Milani
|2 ore fa
Gianni Morandi nel ristorante trattoria Mercato di piazza Olubra a Castel San Giovanni
«Pronto. Sono Gianni Morandi, avete un tavolo libero?». Quando Luciano Bossi, titolare della Trattoria Mercato di piazza Olubra a Castel San Giovanni, alle 12 e 30 ha alzato la cornetta del telefono del suo ristorante pensava si trattasse di uno scherzo. «Guardi abbiamo tutto pieno però se vuole passare vediamo cosa possiamo fare» si è limitato a rispondere. Dopo pochi minuti l'eterno ragazzo di «Fatti mandare dalla mamma» si è davvero presentato nel ristorante trattoria di piazza Olubra. «Ha aperto la porta e ha chiesto se c’era un tavolo libero perché si ricordava dei pisarei e fasò che aveva assaggiato due anni fa e ha detto che gli sarebbe piaciuto mangiarli di nuovo» racconta Luciano Bossi. Prima di accomodarsi Gianni Morandi insieme alla moglie si è pure concesso un giro tra i banchi del mercato.
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