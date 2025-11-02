Cimiteri, tutti i riti di oggi valle per valle, paese per paese

Riportiamo di seguito, suddivisi per vallate e per comuni, gli orari delle celebrazioni legate alla ricorrenza Commemorazione dei defunti che si terranno oggi nei cimiteri e nelle chiese della provincia.

Val Tidone e Val Luretta

CASTEL SAN GIOVANNI: Alle 8 messa in Collegiata, alle 9 a Ganaghello liturgia della Parola, alle 10 messa in Collegiata, alle 10 messa al cimitero di Pievetta, alle 10 messa al cimitero di Creta, alle 15 messa al cimitero di Castelsangiovanni, alle 15 messa al cimitero di Fontana.

BORGONOVO: messa alle 9,15 in chiesa a Breno, alle 10,15 messa in chiesa a Mottaziana, alle 11,15 messa al cimitero di Castelnovo, alle 15,30 messa al cimitero di Borgonovo (domenica 9 novembre: messa alle 15,30 al cimitero di Borgonovo).

ZIANO: alle 8 messa nella chiesa di Ziano e alle 15 messa al cimitero (in chiesa se piove), alle 11 messa al cimitero di Vicobarone, alle 15 messa al cimitero di Montalbo.

PIANELLO: Arcello messa e visita al cimitero alle 9,30, Casanova messa al cimitero alle 11, Pianello messa al cimitero alle 15.

AGAZZANO: alle 15,30 messa al cimitero di Cantone. Domenica 9 novembre alle 15,30 messa al cimitero di Tavernago.

PIOZZANO: alle 14,30 messa al cimitero di Monteventano. (Domenica 9 novembre: alle 14,30 messa cimitero di Vidiano).

ALTA VAL TIDONE: alle 14 messa a Trebecco, alle 15 messa e visita al cimitero a Montemartino, alle 15,15 messa a Caminata. (Domenica 9 novembre: alle 15 messa e visita al cimitero a Tassara).

Val Trebbia

BOBBIO: messa alle 9 a Vaccarezza e visita al cimitero (dove alle 18 si recita il rosario), messa alle 10 in San Colombano a Bobbio, alle 11 a Santa Maria con visita al cimitero, alle 15 liturgia della parola e visita al cimitero a Ceci, alle 15.30 messa al cimitero di Bobbio, alle 18 in Duomo a Bobbio.

CALENDASCO: messa a Santimento in chiesa alle 9.30; a Calendasco al cimitero alle 15 e in chiesa alle 10.45; a Cotrebbia al cimitero alle 15.

CERIGNALE: alle 9.45 messa a Cerignale; alle 15 messa a Oneto.

COLI: alle 10 liturgia della parola a Coli, alle 10.30 messa e visita al cimitero di Rosso, alle 11.30 messa a Peli di Coli e visita al cimitero.

GAZZOLA: messe alle 9.30 al cimitero di Rezzanello, alle 10 al cimitero di Gazzola (in caso di maltempo, in chiesa), 10.30 cimitero di Momeliano, 11.30 cimitero di Rivalta, 14.30 cimitero di Monticello, 15 cimitero di Tuna.

GRAGNANO: messe in chiesa a Gragnano alle 8 e alle 11 e al cimitero alle 15.30; alle 9.30 al cimitero del Pilastro; alle 15 a Campremoldo Sopra. (Al cimitero di Campremoldo Sotto messa nel pomeriggio di sabato 8 novembre)

MARSAGLIA: alle 11.15 messa e visita al cimitero a Pieve; alle 17 messa in chiesa a Marsaglia.

OTTONE: messa alle 9 a Traschio; alle 10 a Gramizzola; alle 11.15 a Campi; alle 15 a Fabbrica; alle 16.30 a Ottone e a Ottone Soprano.

PERINO: messe alle 8.45 al cimitero di Macerato, alle 14 al cimitero di Perino.

ROTTOFRENO: messa a San Nicolò al cimitero alle 10.30 e in chiesa alle 8 e alle 18.30; a Rottofreno alle 11 al cimitero.

TRAVO: messe alle 8.45 al cimitero di Macerato, alle 10 in chiesa a Travo, alle 14.30 al cimitero di Bobbiano. (Domenica 9 novembre: alle 15 al cimitero di Viserano)

ZERBA: messe in chiesa e poi processione al cimitero per la benedizione a Tartago alle 9.30, a Cerreto sempre alle 9.30, a Zerba alle 11 e a Vezimo alle 11.

Val Nure

BETTOLA: alle 9 al cimitero di Roncovero, alle 10 al cimitero di Vigolo, alle 11 al cimitero di Rossoreggio, alle 14.30 al cimitero di Ebbio, alle 15 a Olmo messa in chiesa e processione al cimitero con benedizione delle tombe. Il 9 novembre: in santuario alle 8.30 e alle 11, al cimitero di Recesio alle 9.30, alle 14.30 al cimitero di Montosero.

FARINI: alle 10 a Cogno San Savino, alle 11 a Pradovera, alle 11.15 a Mareto, alle 14.30 a Montereggio.

FERRIERE: Alle 8.30 messa al cimitero di Solaro, alle 9.30 al cimitero di Cerreto Rossi, alle 9.30 liturgia della Parola in chiesa a Castagnola cui seguirà la visita al cimitero, alle 10 messa al cimitero di Canadello, alle 10.30 messa in chiesa a Ferriere, alle 10.30 a Cattaragna liturgia della Parola cui seguirà la visita al cimitero, alle 11 messa al cimitero di Gambaro, alle 11.30 a Salsominore liturgia della Parola cui seguirà la visita al cimitero, alle 14.30 messa al cimitero di San Gregorio, alle 15 messa nella chiesa di Centenaro, alle 15.30 al cimitero di Cassimoreno. (Il 9 novembre: alle 9.30 messa in chiesa a Centenaro, alle 10.30 a Ferriere in chiesa, alle 11.30 al cimitero di Casaldonato)

PODENZANO: alle 10 celebrazione della messa al cimitero di Podenzano e allo stesso orario al cimitero di Turro, alle 15 messa al cimitero di Verano. (Il 9 novembre: messa al cimitero di Turro alle 10.30 e alle 15 al cimitero di Podenzano)

PONTE DELL'OLIO: a Pontedellolio messa alle 10 nella chiesa di San Giacomo, alle 11.15 messa in chiesa a Riva, alle 15 messa al cimitero di Biana, alle 15 messa al cimitero di Folignano. (A Cassano e Sarmata saranno celebrate le messe al cimitero il 9 novembre alle 15)

PONTENURE: alle 8 in chiesa a Pontenure, alle 9.30 messa in chiesa in suffragio dei caduti di tutte le guerre, alle 15 si recita il rosario al cimitero Pontenure dove sarà celebrata la messa alle 15.30. Alle 9.30 messa in chiesa a Paderna, alle 11 messa nella chiesa di Valconasso. Alle 9 celebrazione in chiesa a Muradello.

SAN GIORGIO: alle 8.30 la messa al cimitero di San Giorgio, alle 10 al cimitero di Corneliano, alle 11 al cimitero di San Giorgio, alle 15 al cimitero di Centovera.

VIGOLZONE: alle 8 messa al cimitero di Grazzano, alle 11 al cimitero di Vigolzone, alle 15 al cimitero di Bicchignano, alle 17 nella chiesa di Vigolzone. Il 9: alle 9 a Chiulano, alle 10.15 nella chiesa di Villò, alle 11.15 nella chiesa di Vigolzone, alle 14.45 recita del rosario al cimitero di Vigolzone, alle 15.30 messa al cimitero di Grazzano.

Val d'Arda

CADEO: alle 9 messa in chiesa a Cadeo; alle 10 messa in chiesa a Fontana Fredda; alle 11 messa al cimitero di Roveleto; alle 11 messa al cimitero di Saliceto.

CARPANETO: a Carpaneto messa in chiesa alle 7.30, 9 e 11.30, al cimitero alle 15; ore 11.30 messa in chiesa a Ciriano.

GROPPARELLO: ore 14.30 messa al cimitero di Castellana, ore 15 al cimitero di Sariano; ore 15 messa in chiesa a Tavasca; ore 15.15 al cimitero di Gropparello.

CASTELL'ARQUATO: a Fiorenzuola messa alle 9 e 11.15 in Collegiata di San Fiorenzo e alle 10 in chiesa Scalabrini; alle 9 messa in chiesa a Baselica; al cimitero di Fiorenzuola rosario e benedizione delle tombe alle 15 e celebrazione dell’eucarestia alle 15.30; alle 15.30 eucarestia e benedizione delle tombe a San Protaso. Domenica a Fiorenzuola: messa in Collegiata alle 9, alle 10 e alle 11.15; messa allo Scalabrini alle 10; in Collegiata recita del rosario alle 17 e messa alle 18.

ALSENO: ad Alseno messa in chiesa alle 10 e al cimitero alle 15.30; a Castelnuovo messa in chiesa alle 11 e liturgia della parola al cimitero alle 15.30.

LUGAGNANO: a Lugagnano messa in chiesa S. Zenone alle 9 e 11, al cimitero alle 15; alle 10 messa in Chiavenna e in chiesa a Montezago; alle 15 messa al cimitero di Diolo.

VERNASCA: messa alle 15 al cimitero di Vernasca; alle 9 al cimitero di Castelletto; alle 10.15 al cimitero di Borla; alle 10.15 al cimitero di Vezzolacca.

Bassa Piacentina

CAORSO: ore 10 messa al cimitero di Roncarolo; ore 10.30 messa al cimitero (parte nuova) a Caorso; ore 11 messa al cimitero di Fossadello e al cimitero di Zerbio; ore 15 messa la cimitero di Muradolo; ore 18 messa in chiesa a Caorso.

CORTEMAGGIORE: ore 10 messa in chiesa a Chiavenna Landi e al cimitero di San Martino in Olza; ore 11 messa in chiesa a Cortemaggiore; ore 15 messa al cimitero di Cortemaggiore.

SAN PIETRO IN CERRO: ore 10.30 messa al cimitero a Polignano; ore 15 messa al cimitero a San Pietro in Cerro.

BESENZONE: ore 9 messa al cimitero di Bersano; ore 11 messa al cimitero di Mercore; ore 15 messa al cimitero di Besenzone.

MONTICELLI: ore 9 messa al cimitero di Olza; ore 10.30 messa alla chiesa del cimitero di Monticelli e al cimitero di Fogarole; ore 11 messa al cimitero di San Nazzaro (la messa in chiesa è sospesa); ore 16 messa in chiesa al cimitero di Monticelli.

CASTELVETRO: ore 8.30 messa in chiesa a Croce Santo Spirito; ore 10.30 messa in chiesa a Croce Santo Spirito; ore 11.15 messa al cimitero di San Giuliano; ore 15 messa al cimitero di San Pedretto.

VILLANOVA: ore 9 messa in chiesa a Cignano; ore 10 messa al cimitero di Villanova; ore 14 messa al cimitero di Sant’Agata; ore 15.30 messa al cimitero di Soarza.