Coltelli, minacce e rapine in centro. Paura tra i giovani: «State attenti»

Minacce, aggressioni, tentativi di rapina e persino un coltello puntato a pochi centimetri dal volto. La violenza e le intimidazioni tra giovanissimi tornano a far parlare di sé in città, con una serie di episodi che stanno alimentando preoccupazione tra i ragazzi e le loro famiglie. Due fatti, in particolare, si sono verificati nel giro di pochi giorni nella zona del centro storico, entrambi con protagoniste anche ragazze giovanissime, che avrebbero circa quindici anni.

Il primo episodio risale alla sera di Halloween. Sono circa le 19 quando un gruppo di adolescenti si trova all’interno di un bar nei dintorni di piazza Cavalli, pronti ad andare a festeggiare la serata. A un certo punto, uno dei ragazzi viene avvicinato da tre coetanei, due ragazzi e una ragazza. I modi, stando al racconto dei giovani, sarebbero tutt’altro che amichevoli. Il gruppetto avrebbe infatti iniziato a minacciare il quindicenne, intimandogli di consegnare il denaro che aveva con sé. Alla fine, il bottino sarebbe stato di trenta euro.

Sull’accaduto è stata presentata denuncia alla polizia, che ha avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto e individuare i responsabili.

Pochi giorni dopo, ancora largo Bacciocchi torna al centro di un episodio inquietante.