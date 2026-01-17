Comunità Solare a Rivergaro, ecco come aderire e risparmiare energia

Cers, Comunità Energetica Rinnovabile Solidale, rappresenta una svolta nel modo di produrre e consumare energia. Di cosa si tratta, come aderire e i requisiti necessari si parlerà venerdì 23 gennaio, alle 20.45, a Rivergaro, nella Biblioteca comunale. L’incontro è aperto a tutti i cittadini, alle imprese e al terzo settore dei comuni limitrofi.

«Legambiente ha selezionato alcune offerte energetiche, ma l’aspetto principale è la possibilità di far parte di una Comunità Solare», spiega Laura Chiappa di Legambiente Piacenza. La comunità, attiva nelle province di Piacenza e Lodi, riunisce amministrazioni e cittadini per produrre e condividere energia fotovoltaica, ridurre emissioni di CO2 e costi energetici e rafforzare le economie locali.

Uno degli elementi distintivi è il fondo solidale, alimentato da parte degli incentivi, destinato a contrastare la povertà energetica, sostenere famiglie in difficoltà e finanziare progetti sociali e ambientali.

Il vicesindaco di Rivergaro, Gabriele Scagnelli, sottolinea l’importanza della transizione ecologica e il coinvolgimento dei comuni limitrofi, tra cui Travo, Vigolzone e Podenzano, inclusi i centri di Perino e Cisiano. Il consigliere Giorgio Vecchiattini aggiunge che i vantaggi in bolletta sono significativi soprattutto a livello comunitario e anticipa che la serata spiegherà come aderire e quali benefici comporta far parte della Comunità Solare.