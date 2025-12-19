Con documenti falsi all'Ufficio immigrazione, arrestato in flagranza

Un ucraino di anni 36, domiciliato a Piacenza, è stato arrestato in flagranza di reato per possesso di documenti d’identificazione falsi, dal personale dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Piacenza, unitamente a personale della locale Squadra Mobile.

L'uomo, nella giornata di giovedì 18 dicembre, si è presentato presso lo sportello dell’Ufficio Immigrazione della Questura per inoltrare istanza di asilo, in quanto cittadino ucraino. Dall’analisi della carta d’identità romena esibita dal 36enne in alternativa al passaporto, sono emersi dubbi sull’autenticità del documento, in quanto non presentava alcun sistema di anticontraffazione, né era riportata la doppia cittadinanza.

Ad avvalorare la contraffazione del documento, anche l’analisi tecnica dell’ufficio Falso Documentale della Polizia Locale di Piacenza.

L'uomo è stato quindi tratto in arresto per il possesso di documenti falsi validi per l’identificazione, e trattenuto presso le celle di sicurezza della Questura in attesa del rito per direttissima.