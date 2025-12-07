Controlli a tappeto con Narcotest: identificati 194 giovani

Nella settimana appena trascorsa, la Questura di Piacenza ha effettuato una serie di controlli a tappeto. Nelle giornate di mercoledì e sabato, unitamente al personale del Reparto Prevenzione Crimine, sono stati effettuati controlli nella fascia oraria mattutina e pomeridiana, in particolare nei pressi della stazione ferroviaria e del centro cittadino.

Nella serata di ieri, la Questura di Piacenza , come stabilito in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, ha attuato un servizio straordinario di controllo del territorio per la prevenzione e repressione dei reati predatori ed il contrasto al traffico di sostanze stupefacenti nelle zone della movida piacentina.

In particolare, personale della Questura con il comando provinciale dei Carabinieri, e l’unità cinofila della Guardia di Finanza, oltre a personale della Polizia locale (per un totale di 8 pattuglie impiegate) hanno svolto accurati controlli nei pressi di alcuni esercizi commerciali e lungo vie del centro cittadino.

E’ stato effettuato un controllo mirato nei pressi del liceo Respighi angolo Pubblico Passeggio, dove il cane antidroga della Guardia di Finanza ha rinvenuto un frammento di sostanza solido compatta di colore marrone tipo hashish.

In via Colombo, si procedeva al controllo di un bar e del distributore di bevande ed alimenti, dove l’unità cinofila ha segnalato un cittadino tunisino, che veniva sanzionato per la detenzione di stupefacente.

Sono stati controllati anche alcuni locali di viale Dante e del centro cittadino. Nel piazzale della basilica di Sant’Antonino è stato notato dagli operanti uno scambio di denaro tra due giovani piacentini e veniva rinvenuta sostanza positiva al Narcotest Cannabis; uno del 2005 veniva deferito in stato di libertà e l’altro del giugno 2007 sanzionato. Complessivamente sono stati sequestrati circa 20 grammi di sostanza stupefacente.

Sono state identificate 194 persone di cui circa 80 positive in banca dati SDI (sistema di indagine) per precedenti di Polizia.