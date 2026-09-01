Controlli a tappeto dei carabinieri: sequestrati 900 euro, hashish e cocaina

I carabinieri della sezione Radiomobile di Piacenza hanno intensificato i controlli sul territorio a fine agosto, conducendo una serie di interventi mirati contro lo spaccio e le aggressioni tra un centro commerciale cittadino, il quartiere Peep e il parcheggio dell’ospedale.

Il bilancio delle operazioni include il sequestro di hashish e cocaina, la segnalazione di due persone alla prefettura come assuntori e il rinvenimento di 900 euro in contanti. Il pomeriggio del 27 agosto, una minorenne è stata sorpresa con hashish in un centro commerciale cittadino.

In serata, i militari sono intervenuti per due aggressioni collegate: un giovane è stato colpito con spray al peperoncino per motivi di droga, mentre in via Marinai d'Italia un gruppo di persone ha aggredito un altro giovane e colpito al volto una ragazza.



Il giorno successivo, i controlli si sono concentrati nel quartiere Peep, in via Caduti sul Lavoro. Alla vista della pattuglia, alcuni giovani sono fuggiti all'interno di un'area garage, abbandonando un borsello nero. Al suo interno, i carabinieri hanno recuperato 900 euro in contanti e due bustine contenenti ben 42 dosi di cocaina, pronte per lo spaccio. Infine, durante la notte, i militari hanno fermato un 21enne nel parcheggio dell'ospedale civile, trovandolo in possesso di alcuni grammi di cocaina. Le indagini proseguono per identificare i fuggitivi e accertare le responsabilità individuali legate ai tafferugli e al possesso del borsello.