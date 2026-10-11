Controlli straordinari in centro e alla stazione: 59 persone con precedenti su 217 identificate

Controlli rafforzati nelle zone più frequentate e sensibili della città, dalla stazione ferroviaria al centro storico, passando per il Pubblico Passeggio. Sono 217 le persone identificate, delle quali 59 già note alle forze dell'ordine per precedenti penali o di polizia, nell'ambito dei servizi straordinari predisposti dalla Questura di Piacenza nel corso della settimana.

L'operazione rientra nelle attività di prevenzione e contrasto alla microcriminalità, al degrado urbano e alle situazioni di illegalità, con l'obiettivo di intensificare la presenza delle forze dell'ordine sul territorio.

Controlli tra stazione, Facsal e centro storico

I servizi hanno interessato in particolare l'area della stazione ferroviaria, il Pubblico Passeggio e le vie del centro cittadino. La Questura ha impiegato anche gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia, mentre durante il fine settimana sono stati organizzati servizi straordinari interforze ad alto impatto.

Nel complesso, tra le 217 persone identificate figurano 98 cittadini stranieri e 59 soggetti con precedenti penali o di polizia.

Verificati 57 veicoli, quattro multe e un fermo

L'attività ha riguardato anche la circolazione stradale, con cinque posti di controllo e 57 veicoli verificati. Gli agenti hanno elevato quattro sanzioni per violazioni del Codice della Strada e disposto un fermo amministrativo.

I servizi si inseriscono nel programma di controllo straordinario del territorio portato avanti dalla Polizia di Stato per rafforzare la sicurezza urbana e prevenire episodi di microcriminalità nelle aree cittadine maggiormente frequentate.