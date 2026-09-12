Controlli di polizia: identificate 200 persone

Nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì, le pattuglie della Questura di Piacenza e del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia hanno effettuato controlli straordinari presidiando costantemente le aree più sensibili della città, con particolare attenzione alla zona della stazione ferroviaria, ai giardini pubblici e alle principali vie del centro. Lo fa sapere una nota inviata alla stampa dalla Questura di Piacenza

Durante l'operazione sono stati effettuati 8 posti di controllo, sottoposti a verifica 70 veicoli e identificate complessivamente 200 persone, di cui ben 40 già note alle forze dell'ordine. Tra questi, 70 erano cittadini stranieri e 18 sono risultati positivi in banca dati. I controlli sono stati estesi anche ai locali pubblici e ai bar della zona, dove sono stati identificati 9 soggetti, di cui 5 positivi in banca dati.

Nel corso del pattugliamento in Viale Pubblico Passeggio, due soggetti che tentavano la fuga opponendo resistenza agli agenti sono stati individuati, bloccati, accompagnati in Questura e messi a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.