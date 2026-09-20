Controlli tra stazione e centro storico: 230 identificati, un 34enne denunciato

Duecentotrenta persone identificate, due esercizi pubblici controllati e un 34enne denunciato perché risultato irregolare sul territorio nazionale. È il bilancio dei servizi straordinari messi in campo nel corso della settimana dalla questura di Piacenza per rafforzare la sicurezza urbana e contrastare degrado, illegalità e microcriminalità.

I controlli hanno visto l’impiego congiunto degli equipaggi del Reparto prevenzione crimine di Reggio Emilia e, durante il fine settimana, delle pattuglie di polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale nell’ambito di un servizio straordinario interforze.

L’attività ad alto impatto si è concentrata in particolare nelle aree considerate più sensibili della città: la zona della stazione ferroviaria, il Pubblico Passeggio, l’area Cheope e le vie del centro cittadino.

Nel corso dei servizi sono stati controllati anche due esercizi pubblici e identificate complessivamente 230 persone. Tra queste, 81 sono cittadini stranieri e 41 persone già note alle forze dell’ordine per precedenti penali o di polizia.

Al termine degli accertamenti, un cittadino marocchino di 34 anni è stato denunciato dopo che è risultato essere entrato irregolarmente in Italia. Nei suoi confronti è stato inoltre emesso un ordine di allontanamento dal territorio nazionale.