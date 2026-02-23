Coppia di senzatetto da un mese sotto il Grattacielo dei Mille: «Non vogliamo separarci»

«Senza di lui non vado da nessuna parte»: così dice una donna senza dimora, in sedia a rotelle, accampata da un mese sotto la galleria del Grattacielo dei Mille, a Piacenza. Con il compagno ha ricavato un giaciglio sotto il portico, trasformandolo in una piccola stanza di fortuna.

L'amministratrice del palazzo, Lorena Pizzamiglio, chiede una soluzione: «Così non può continuare, soprattutto per loro. Anni fa un senzatetto morì assiderato qui sotto. Meglio prevenire».

La coppia, lei di Torino e lui di Bari, racconta di aver chiesto aiuto ai servizi sociali: «Ci hanno proposto una sistemazione per 96 ore, ma le spese doveva coprirle Torino e non è successo». Dicono di trovarsi bene a Piacenza («una bella città»), pur ricevendo inviti a spostarsi dalla polizia locale.

«Siamo pronti ad accettare un alloggio, ma insieme», ribadisce la donna. Intanto resta la preoccupazione per la sicurezza della zona, soprattutto con l’arrivo della bella stagione.