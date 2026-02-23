Liberta - Site logo
Liberta - Site logo
Abbonati Accedi Leggi Libertà
Abbonati Accedi
Liberta - Site logo

Piacenza

°C/ %

Loading...🌤️

Seguici

Coppia di senzatetto da un mese sotto il Grattacielo dei Mille: «Non vogliamo separarci»

Lei di Torino e lui di Bari, dicono: «Piacenza è una bella città». L'amministratrice del palazzo: «Così non può continuare, soprattutto per loro. Anni fa un senzatetto morì assiderato qui sotto»

Ermanno Mariani
|3 ore fa
La coppia accampata sotto i portici del Grattacielo dei Mille - © Libertà/Ermanno Mariani
La coppia accampata sotto i portici del Grattacielo dei Mille - © Libertà/Ermanno Mariani
1 MIN DI LETTURA
«Senza di lui non vado da nessuna parte»: così dice una donna senza dimora, in sedia a rotelle, accampata da un mese sotto la galleria del Grattacielo dei Mille, a Piacenza. Con il compagno ha ricavato un giaciglio sotto il portico, trasformandolo in una piccola stanza di fortuna.
L'amministratrice del palazzo, Lorena Pizzamiglio, chiede una soluzione: «Così non può continuare, soprattutto per loro. Anni fa un senzatetto morì assiderato qui sotto. Meglio prevenire».
La coppia, lei di Torino e lui di Bari, racconta di aver chiesto aiuto ai servizi sociali: «Ci hanno proposto una sistemazione per 96 ore, ma le spese doveva coprirle Torino e non è successo». Dicono di trovarsi bene a Piacenza («una bella città»), pur ricevendo inviti a spostarsi dalla polizia locale.
«Siamo pronti ad accettare un alloggio, ma insieme», ribadisce la donna. Intanto resta la preoccupazione per la sicurezza della zona, soprattutto con l’arrivo della bella stagione.
Leggi tutto

Gli articoli più letti della settimana