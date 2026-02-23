Cristina Betta prima donna presidente dell’Ordine dei commercialisti di Piacenza

Si è insediato il nuovo consiglio dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Piacenza, che guiderà l’ente per il prossimo mandato. Alla presidenza è stata eletta Cristina Betta, prima donna nella storia dell’Ordine piacentino a ricoprire questo incarico.

Con lei fanno parte dell’esecutivo Fabio Maggi (vicepresidente), Loretta Buschi (segretario) e Astrid Bazzoni (tesoriere). Completano il Consiglio Stefano Bergonzi, Claudio Carpanini, Eleonora Montanari, Patrizia Rossi e Alberto Valentini.

Il nuovo corso si apre con l’obiettivo di valorizzare il ruolo dell’Ordine e rafforzare la presenza dei professionisti nel tessuto economico locale, promuovendo iniziative formative e istituzionali a sostegno della categoria.

Nel corso dell’insediamento è stato ribadito l’impegno a operare con spirito di servizio e attenzione alle evoluzioni normative e di mercato, nella consapevolezza del ruolo svolto dai commercialisti a presidio della legalità, della trasparenza e dello sviluppo del territorio.

Cristina Betta raccoglie il testimone dal presidente uscente Marco Dallagiovanna, che ha guidato l’Ordine negli ultimi anni. La nuova presidente, insieme ai consiglieri eletti, ha ringraziato il Consiglio uscente per il lavoro svolto.