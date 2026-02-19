Chirurgia estetica e cura dei capelli: la tecnologia rivoluziona il settore

Quando si parla di medicina estetica, spesso si pensa solo all’aspetto esteriore. In realtà oggi la medicina estetica è una vera branca della medicina, che si occupa di benessere, prevenzione e qualità della vita, sempre nel rispetto della salute del paziente. Prendersi cura del proprio aspetto non significa rincorrere modelli irraggiungibili, ma sentirsi bene nel proprio corpo, a ogni età. Accanto alla medicina estetica, un ruolo importante è quello della tricologia, che si occupa della salute dei capelli e del cuoio capelluto.

La caduta dei capelli non è solo un problema estetico: può essere un segnale di stress, carenze nutrizionali o squilibri ormonali, e per questo va sempre valutata dal medico. Se ne parla questa sera alle 21.00 su Telelibertà a “Star bene”, la trasmissione dedicata alla salute condotta da Marzia Foletti. In studio intervengono i medici della Casa di Cura Privata Piacenza: Monica Tagliani, tricologa, Elena Torre, responsabile del Centro di Medicina estetica, Domenico Maria Ventura, chirurgo plastico, estetico e ricostruttivo e il professor Luigi Cavanna, primario della Area Medica e direttore scientifico del programma.

Nella puntata si parlerà di come prendersi cura del proprio cuoio capelluto e dei campanelli d’allarme a cui prestare attenzione. Focus poi sul mondo della chirurgia plastica che non è più solo una questione estetica ma sempre più un equilibrio tra funzione, proporzione e naturalezza. Riflettori puntati sull’importanza di rivolgersi a centri specializzati dove sono presenti attrezzature d’avanguardia. Va in questa direzione la Clinica estetica che, a breve, aprirà a Piacenza grazie alla Casa di Cura Piacenza e alla Fondazione Sanna.