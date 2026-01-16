Croce Rossa a Piacenza, «Un anno di impegno e di presenza capillare»

Parla di «un anno di impegno diffuso e presenza capillare» il comitato di Piacenza della Croce Rossa Italiana, attivo quotidianamente sul territorio provinciale grazie alla rete delle sue unità di Piacenza, Agazzano, Bobbio, Borgonovo, Cadeo, Farini, Ottone, Pianello, Podenzano, Piozzano e San Nicolò–Rottofreno, oltre al distaccamento di Marsaglia. Il presidente Giuseppe Colla la definisce «una presenza strutturata che consente alla Croce Rossa di essere operativa tanto nel capoluogo quanto nelle aree collinari e montane della provincia, garantendo prossimità, continuità di servizio e capacità di risposta ai bisogni delle comunità locali».

Ma veniamo ai numeri, che testimoniano concretamente l’impegno dell’associazione: sul fronte dell’emergenza e del trasporto sanitario, la Croce Rossa di Piacenza ha soccorso 32.000 persone, tra servizi di emergenza/urgenza e trasporti sanitari, percorrendo complessivamente oltre 1,2 milioni di chilometri.

«Sono numeri che raccontano una presenza capillare e continua, resa possibile grazie all’impegno dei volontari e alla collaborazione con il sistema sanitario – continua Colla – attraverso servizi sanitari, attività sociali, progetti educativi, iniziative di protezione civile e percorsi formativi, il Comitato ha accompagnato migliaia di persone nel corso dell’anno, lavorando in stretta collaborazione con istituzioni, amministrazioni comunali, scuole, associazioni e cittadini: un impegno quotidiano reso possibile dall’azione coordinata dei volontari, cuore pulsante della Croce Rossa sul territorio».