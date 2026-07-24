A Gropparello nasce "la casa degli studenti": «Per i giovani del paese»

Un luogo pensato dai giovani e per i giovani, dove studiare, ritrovarsi, condividere idee e costruire nuove opportunità. È "La Casa degli Studenti", il progetto con cui Promis Gruparel si è aggiudicata il bando YouthBank promosso dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano, ottenendo un contributo per trasformare questa idea in realtà.

La futura sede sorgerà a Gropparello, in uno spazio che diventerà un punto di riferimento per gli studenti e, più in generale, per i ragazzi del territorio. Il progetto sarà realizzato in collaborazione con la Cooperativa Arco, che metterà a disposizione un operatore incaricato di coordinare le attività e accompagnare i giovani nell'utilizzo degli spazi.

«Speriamo di lasciare qualcosa di concreto - spiega Andrea Previdi, consigliere del direttivo di Promis - e che serva veramente ai ragazzi del paese, anche per un domani, per migliorarsi e avere un futuro migliore. L'obiettivo è creare un ambiente accogliente e multifunzionale, dove poter studiare ma anche trascorrere il tempo libero in modo costruttivo. È un luogo che vorremmo dedicare ai ragazzi che vogliono stare insieme, studiare o semplicemente ritrovarsi per passare del tempo, svolgere attività, fare ricerche e divertirsi». La struttura sarà infatti dotata di postazioni computer, connessione internet, console e giochi da tavolo, con la presenza costante di un operatore qualificato che aiuterà gli studenti a organizzare le attività e a vivere al meglio questo nuovo spazio di aggregazione.

La Casa degli Studenti rappresenta uno dei numerosi progetti portati avanti da Promis Gruparel, associazione che negli ultimi anni ha coinvolto decine di giovani nella vita del paese attraverso iniziative culturali, sociali e ricreative.

Tutto pronto per la nuova edizione della Festa dei Cuion

Tra queste spicca la Festa dei Cuion, l'evento simbolo dell'estate gropparellese, che quest'anno si svolgerà da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto in una nuova location: il campo sportivo del paese. Tre serate a ingresso libero all'insegna della musica dal vivo e della buona cucina, rese possibili grazie al lavoro di oltre cento volontari. Evento pubblicizzato anche New York, tra i pannelli di Times Square.

«Quest'anno - aggiunge il segretario di Promis Gruparel, Mattia Iudicello - siamo riusciti ad ampliare ulteriormente la manifestazione proprio grazie agli oltre cento volontari che collaborano con noi. Abbiamo cambiato location e ci sposteremo al campo sportivo, così da avere uno spazio più ampio. Sul palco saliranno anche artisti di rilievo nazionale come Legno, Ruggero de I Timidi e Le Canzoni Giuste, senza dimenticare lo spazio riservato ai musicisti del territorio: durante tutte e tre le serate, infatti, daremo ampio spazio agli artisti giovani ed emergenti, in particolare piacentini. Vogliamo offrire loro un palco per farsi conoscere e un'opportunità per mettersi in mostra: è uno degli aspetti a cui teniamo maggiormente».