Padre e figlio feriti con spranga e martello, caccia a tre uomini

Davide D'Aquila è ancora sconvolto. Dopo un lungo colloquio con le forze dell'ordine riesce però a ricostruire, almeno in parte, quanto accaduto nel violento episodio che ha scosso il suo bar tabaccheria, in via Cittadella, vicino all'incrocio con via Gregorio X, intorno alle 17.30 di oggi, venerdì 7 agosto. Secondo una prima ricostruzione tutto sarebbe iniziato quando un uomo, arrivato in moto, si sarebbe presentato nell'abitazione di un uomo di 58 anni e di suo figlio 21enne, entrambi italiani e residenti nella zona. Tra le parti sarebbe nato un acceso diverbio che, nel giro di pochi minuti, avrebbe assunto contorni ben più gravi.

In seguito, sarebbero sopraggiunte altre due persone, armate di una spranga e di un martello, per dare man forte al motociclista. La lite si sarebbe quindi trasferita in strada, davanti al bar-tabaccheria, dove la situazione sarebbe rapidamente degenerata. Nel corso dello scontro sarebbero stati branditi anche una sedia e un tavolo, utilizzati per colpire gli avversari. La colluttazione sarebbe poi proseguita anche all'interno del bar, sotto gli occhi attoniti del titolare.

I due feriti sono stati trasportati in ambulanza al pronto soccorso: i sanitari hanno giudicato le loro condizioni non gravi.

Polizia e carabinieri hanno avviato gli accertamenti e stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto.