A Nel Mirino lupi e fauna selvatica, come convivere in sicurezza?

Lupi, cinghiali, istrici e ibis, come si può convivere in sicurezza, senza paura e senza danni con questi animali? La fauna selvatica torna al centro del dibattito su Telelibertà nella prima puntata del 2026 di “Nel Mirino”. Il talk di approfondimento condotto dalla giornalista Nicoletta Bracchi andrà in onda questa sera, venerdì 23 gennaio, alle 21.00 per fare il punto della situazione nella nostra provincia insieme alla giornalista di “Libertà” Elisa Malacalza e per analizzare i diversi aspetti che vanno dalla gestione locale ai piani previsti dalla Regione Emilia-Romagna.

Ospiti in studio Enrico Merli, responsabile delle attività faunistico-venatorie, pesca e tartufi di Piacenza per la Regione Emilia Romagna, Adriano Fortinelli, coordinatore settore fauna selvatica di Coldiretti Piacenza, Luca Segalini, vicepresidente di Confagricoltura Piacenza e già presidente Giovani Piacenza ed Emilia Romagna, Tiziano Pizzasegola, presidente di Atc e di Fidc Piacenza e, in collegamento video, Alessio Mammi, assessore ad agricoltura, caccia e pesca della Regione Emilia Romagna, con contributi video di Valentina Calderoni del gruppo Facebook “Attenti al lupo” e dei social del Gruppo Libertà.