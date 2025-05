Vale un milione di euro (Iva inclusa) per tre anni il bando di gara del Comune per i servizi di accoglienza notturna di persone adulte in condizioni di disagio sociale. E’ suddiviso in due lotti: uno per soggetti di sesso maschile, per la cui accoglienza sono a disposizione due realtà comunali, vale a dire il “rifugio Segadelli” in piazzale Marconi e la struttura “Buffalari” nell’omonima via; l’altro per donne, con la previsione sia dei locali comunali a Cà Torricelle in strada Valnure sia di una struttura che tocca invece all’aggiudicatario reperire. Anziché annuale, il periodo di affidamento si allunga a tre anni (sei mesi di possibile proroga) dal momento, si spiega negli atti, che un arco «pluriennale consente al Comune di acquisire condizioni economiche migliori e una migliore programmazione dell’attività». Di 1,8 milioni (Iva inclusa) il valore stimato, per i tre anni di periodo, di un appalto che prevede, precisamente, l’accoglienza notturna a bassa soglia e la coabitazione accompagnata di adulti, italiani e stranieri, in difficoltà, ossia in condizione di disagio sociale. Leggi tutto qui