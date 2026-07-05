Addio dopo 12 anni alla rotatoria di plastica di Fiorenzuola

Dopo oltre dodici anni di attesa, l'ingresso di Fiorenzuola lungo la strada provinciale Castellana si prepara a cambiare volto. La rotatoria provvisoria che regola il traffico con new jersey bianchi e rossi, diventata nel tempo simbolo di degrado e incompiutezza, sarà finalmente realizzata in modo definitivo nei prossimi mesi.

A occuparsi dell'intervento sarà la ditta Croci, subentrata a Osa srl nel completamento delle opere di urbanizzazione del comparto. I lavori partiranno dopo la posa della nuova cabina elettrica a servizio del quartiere e del nuovo asilo in costruzione. La rotatoria, con un diametro di 32 metri, sorgerà in un punto strategico della viabilità cittadina, all'incrocio tra la Castellana, il quartiere Madonna Cinque Strade e l'area commerciale del Conad.

L'opera era attesa da residenti e automobilisti, anche per ragioni di sicurezza. Già nel 2019 la Prefettura aveva evidenziato la necessità di una soluzione definitiva. Nel frattempo, la cosiddetta "rotatoria di plastica" è rimasta per anni un biglietto da visita poco decoroso per chi arriva in città.

L'amministrazione comunale sottolinea di aver ereditato una situazione complessa, legata a convenzioni urbanistiche, passaggi societari e opere mai completate dai soggetti attuatori. Con il nuovo intervento si punta a chiudere definitivamente una delle vicende urbanistiche più discusse degli ultimi anni, restituendo a Fiorenzuola un accesso più sicuro e adeguato al ruolo di principale porta d'ingresso alla città.