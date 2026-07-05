Addio dopo 12 anni alla rotatoria di plastica di Fiorenzuola
La rotonda all'incrocio tra la Castellana e il quartiere Madonna Cinque Strade è diventata un simbolo di degrado. Nei prossimi mesi inizieranno i lavori
Donata Meneghelli
|56 minuti fa
Fiorenzuola, la rotatoria sulla Castellana
Dopo oltre dodici anni di attesa, l'ingresso di Fiorenzuola lungo la strada provinciale Castellana si prepara a cambiare volto. La rotatoria provvisoria che regola il traffico con new jersey bianchi e rossi, diventata nel tempo simbolo di degrado e incompiutezza, sarà finalmente realizzata in modo definitivo nei prossimi mesi.
A occuparsi dell'intervento sarà la ditta Croci, subentrata a Osa srl nel completamento delle opere di urbanizzazione del comparto. I lavori partiranno dopo la posa della nuova cabina elettrica a servizio del quartiere e del nuovo asilo in costruzione. La rotatoria, con un diametro di 32 metri, sorgerà in un punto strategico della viabilità cittadina, all'incrocio tra la Castellana, il quartiere Madonna Cinque Strade e l'area commerciale del Conad.
L'opera era attesa da residenti e automobilisti, anche per ragioni di sicurezza. Già nel 2019 la Prefettura aveva evidenziato la necessità di una soluzione definitiva. Nel frattempo, la cosiddetta "rotatoria di plastica" è rimasta per anni un biglietto da visita poco decoroso per chi arriva in città.
L'amministrazione comunale sottolinea di aver ereditato una situazione complessa, legata a convenzioni urbanistiche, passaggi societari e opere mai completate dai soggetti attuatori. Con il nuovo intervento si punta a chiudere definitivamente una delle vicende urbanistiche più discusse degli ultimi anni, restituendo a Fiorenzuola un accesso più sicuro e adeguato al ruolo di principale porta d'ingresso alla città.
Gli articoli più letti della settimana
1.
A luglio taglio del nastro per il grande magazzino di prodotti per la casa
2.
A cinquant’anni dall’esame di maturità la terza B del liceo Gioia si ritrova sui banchi
3.
Tromba d'aria su Rossetti Market, danni per un milione di euro
4.
Bonus per l’acquisto di bici elettriche, scadenza prorogata al 31 luglio