Africa Mission, mercoledì sera ospiti gli studenti di ritorno da Stoccolma

Sono tornati galvanizzati dall’ambiente scientifico internazionale e dall’incontro con coetanei di tutto il pianeta. Paolo Chiusa e Isabella Reboli, studenti dell’Itas Raineri, dopo aver partecipato alla Settimana mondiale dell’acqua che sì è svolta dal 24 al 28 agosto a Stoccolma, stasera spiegheranno ai piacentini il loro progetto di potabilizzazione dell’acqua con i semi di una pianta molto diffusa nei paesi caldi, la moringa.i

Lo faranno nell’ambito della mostra di Africa Mission, allestita nella basilica di San Francesco, che racconta cinquant’anni di cooperazione e sviluppo in Uganda. Nella basilica è stato montato il prototipo che illustra il progetto dei due studenti piacentini.

Mercoledì 2 settembre, alle 21, video sull’attività svolta, con letture di poesie sul tema dell’acqua di autori italiani stranieri e piacentini, da parte di adolescenti, di Milly Morsia e di Mario Schiavi. Seguirà Nicola Rulli che, al liuto chitarra e mandolino, eseguirà musiche antiche del repertorio europeo. L’acqua è il tema centrale della mostra, in via di chiusura. Si parlerà del nuovo progetto che mira a realizzare 30 pozzi destinati alle scuole, per affrontare l’ennesima siccità che ha colpito la scorsa primavera la regione Karamoja, nel nordest del Paese.

"Sull’accesso all’acqua stiamo lavorando fin dal tempo di don Vittorio - dice il direttore Carlo Ruspantini -. Quest’anno, nei mesi di marzo aprile e maggio sono venute a mancare le grandi piogge e le sementi non hanno germogliato".